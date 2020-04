Detscherfest in Saalfeld. Solch ein Gedränge wird man in diesem Sommer auf dem Saalfelder Marktplatz nicht erleben.

Saalfelder Festring sagt bis August alle Veranstaltungen ab

Wie zuvor schon in Rudolstadt, wo Altstadtfest, Rudolstadt Festival und Vogelschießen in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer fallen, wird es auch in Saalfeld ein festarmer Sommer. Jetzt hat der Festring der Kreisstadt sämtliche Veranstaltungen bis Mitte August abgesagt.

Mit Verweis auf staatliche Verordnungen „müssen wir zum Schutz unserer aktiven ehrenamtlichen Mitglieder und Unterstützer sowie unserer Vertragspartner und Besucher schweren Herzens die traditionellen Veranstaltungen für die nächste Zeit absagen“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Betroffen davon sind der Saalfelder Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag am kommenden Wochenende, der Trödelmarkt am 9. Mai, das Mitte Juli geplante Saalfelder Volksfest am Weidig, die Saale-Rallye am 12. Juli, das Saalfelder Detscherfest, das Mitte August zum 30. Mal stattfinden sollte, und die Feengrotten-Classics.

Den Vereinsmitgliedern, Partnern und Förderern wird für Unterstützung, Verständnis und Geduld gedankt. „Wir freuen uns dann auf zahlreiche Besucher zu unseren Herbstveranstaltungen“, so Vereinschef Hanjörg Bock.