Sozialdezernat Gera nächste Woche geschlossen

Aufgrund der Einführung einer neuen Software in den Fachdiensten Soziales sowie Kinder- und Jugendhilfe, bleibt das Dezernat Soziales in der Geraer Gagarinstraße 99/101 in der Zeit vom 18. bis 22. November 2019 geschlossen. Gleiches gilt auch für den Bereich Schwerbehindertenfeststellungsverfahren in der Gagarinstraße 68. Darüber informierte heute die Stadtverwaltung Gera.

Telefonisch seien die Fachbereiche erreichbar und auch die Bearbeitung ganz dringender Anliegen werde gewährleistet. Im Empfangsbereich können auch Termine mit den einzelnen Sachbearbeitern vereinbart werden. Anträge und Unterlagen könnten jederzeit über die Außenbriefkästen abgegeben werden. Die Stadtverwaltung Gera bittet für diese Einschränkungen um Verständnis.