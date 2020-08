Stampfen im Eiermannbau

Apolda. Ein Workshop im Apoldaer Eiermannbau am letzten Augustwochenende soll sich um die Gestaltung der Außenflächen mit Objekten aus Stampflehm drehen

Lehm als einer der ältesten Baustoffe der Menschheit wird am letzten Augustwochenende bei einem dreitägigen Workshops im Eiermannbau Apolda in den Fokus gerückt. Für das Projekt, zu dem die Internationale Bauausstellung Thüringen (IBA) unlängst aufgerufen hatte, beginnen an diesem Wochenende die konkreten Planungen.