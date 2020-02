Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturzflug zum Sieg: Ostthüringer gewinnt bei bundesweitem Fotowettbewerb „Blende“

Ein Mäusebussard fängt im Sturzflug eine Meise: Mit diesem atemberaubenden Motiv hat Matthias Wachter aus Wildetaube bei Greiz den Bundesausscheid des Fotowettbewerbs „Blende“ gewonnen. Ein enormer Erfolg für den 32-jährigen Stahlbetonbauer, wenn man bedenkt, dass deutschlandweit jedes Jahr rund 60.000 Bilder eingereicht werden. Damit ist „Blende“ einer der größten, wenn nicht gar der größte Wettbewerb für Hobbyfotografen Europas. Auch die OTZ ist seit Jahren Partner und kürt ihre regionalen Sieger, die dann automatisch für den Bundesausscheid qualifiziert sind.

„Das Bild war gar nicht so geplant“, sagt Matthias Wachter über sein Siegerfoto „Sturzflug auf Beute“. Ursprünglich wollte er „bei einer Zwei-Tages-Fototour Füchse fotografieren“. Er hatte sich von einem Freund extra Jagdabfälle als Köder besorgt. Aber anstelle von Rotfüchsen lockt er Greifvögel an. Die sind ihm auch willkommen. Während er die Vögel mit der Kamera einfängt, stürzt sich plötzlich ein Bussard im Flug auf eine Meise. Matthias Wachter macht unzählige Bilder, aber erst beim Betrachten wird ihm klar, was für ein Schnappschuss ihm gelungen ist. Auch die Jury begeisterte dieser „Special Moment“.

Matthias Wachter aus Wildetaube Foto: Tino Zippel

Zum Fotografieren regte den Ostthüringer vor elf, zwölf Jahren sein Schwager an. Der kaufte sich, als er mit Wachters Schwester Nachwuchs erwartete, eine Kamera. Auch Matthias probiert sie aus – der Beginn eines leidenschaftlichen Hobbys, das eigentlich nur „als Ausgleich für die Arbeit“ gedacht war.

Der Stahlbetonbauer besitzt ein unglaubliches Gespür für Motive, für Lichtstimmungen, Bildästhetik und besondere Augenblicke. Um das perfekte Bild einzufangen, gehört aber auch viel Planung und Zeit. Matthias Wachter besitzt ein Fotobüchlein, in dem er Motivideen sammelt. Wenn er beispielsweise auf der Autofahrt eine besondere Stelle für Sonnenaufgänge oder eine faszinierende Landschaft entdeckt, notiert er Ort und Zeit, um vielleicht später einmal mit der Kamera zurückzukehren.

Bereits 2008 nahm der Thüringer über die OTZ am Blende-Wettbewerb teil. Da er damals nur den zehnten Platz belegte, pausiert er mehrere Jahre. Mit Erfolg: Die vergangenen drei Jahre errang er unter den OTZ-Einsendern stets einen der ersten drei Plätze. Beim Bundesausscheid kam er 2018 zudem auf Rang 66. Er kann es selbst nicht glauben, aber 2019 reichte es dann für den Sieg.

Wer sich für die Fotokunst von Matthias Wachter interessiert, findet auf der Fotoplattform 500px viele weitere Bilder von ihm: www.500px.com/matthias-wachter

Weitere bundesdeutsche „Blende“-Platzierungen für OTZ-Leser:

44. Platz: Alke Kropp aus Gera für „Jump“

65. Platz: Fred Poßner aus Ziegenrück für „Auf dem Ganges in Varanasi“

73. Platz: Tom Horak aus Weira für „Sperlingskauz im Vorbeiflug“

88. Platz: Tina Schneider aus Krölpa für „Dornröschen“

98. Platz: Annett Schwabe aus Zedlitz, OT Wolfsgefährt für „Polarlichtsuche“

111. Platz: Tom Geiling aus Pößneck für „It’s Riga Baby“

126. Platz: Melanie Müller aus Wilhelmsdorf für „Jentower und Riesenrad“

136. Platz: Katja Wisotzki aus Bodelwitz für „Frau W. lässt nachts gern Dampf ab“

Sonderpreise für die Jugend

16. Platz: Luca Grau aus Bad Klosterlausnitz für „Wandel der Zeit“

22. Platz: Jannik Lange aus Kahla für „Opas Schätzchen“

49. Platz: Lina Pohlan aus Hermsdorf für „Spieleabend“

Insgesamt wurden Preise im Wert von 40.000 Euro ausgelobt, einsehbar unter: www.prophoto-online.de