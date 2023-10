Thüringen hilft: Die Mühlhäuser Boje gibt Jugendlichen Halt

Mühlhausen. Mit 2700 Euro für Lebensmittel und Ausflüge möchte „Thüringen hilft“ das Jugendprojekt unterstützen.

Eine Boje fernab vom Meer: Der originelle Name des Jugendtreffs vom Evangelischen Kirchenkreis in Mühlhausen hat die gleiche Bedeutung: „Eine Boje ist ein Orientierungspunkt im Meer, wie wir es für die Jugendlichen sein wollen“, sagt Sebastian Schmauch. „Wir wollen den jungen Leuten Halt geben, wie ein Anker“, bleibt er bei den maritimen Vergleichen. Seit 20 Jahren arbeitet er für das Jugendprojekt.

In der Boje können Jugendliche im Alter von zehn bis 27 Jahren ihre Freizeit verbringen, dienstags bis samstags von 14 bis 19 Uhr. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien, die ihren Kindern nicht die nötige Aufmerksamkeit geben können durch viele Geschwister oder überforderte Eltern. Viele der jungen Erwachsenen müssten schon früh Verantwortung übernehmen. „Wir wollen ihnen Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung geben, in vielen schlummert großes Potenzial“, so Schmauch, „doch oft wird es nicht entdeckt.“

Von Zirkus über Pflanz-Aktionen bis hin zu Reisen: Die Mitarbeiter organisieren für die etwa 25 Jugendlichen ein tolles Programm. Besonders wichtig ist das gemeinsame Abendessen. In der Woche gibt es „kalte Platte“ an Samstagen wird gemeinsam gekocht. Das soll die Eltern der Jugendlichen entlasten und den jungen Köchen Selbstständigkeit mit auf den Weg geben. Mit 2700 Euro für Lebensmittel und Ausflüge möchte „Thüringen hilft“ das Projekt unterstützen.

Musikalische Hilfe

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unterstützt die Spendenaktion mit mitreißenden Melodien bei unseren Benefizkonzerten: am 24. Oktober in Ilmenau, am 8. November in Bad Langensalza, am 14. November in Gera und am 28. November in Erfurt. Bei den Konzerten in Ilmenau und Gera ist Schlagersängerin Katharina Herz dabei. Beginn ist immer um 16 Uhr. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Tel. 0361/227 5227.

Das Spendenkonto

Wer auch helfen möchte:

