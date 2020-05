Karen Tschentscher ist eigentlich Beschäftigte in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Seit gut drei Jahren aber arbeitet sie in der Saalfelder Bäckerei Räthe.

Thüringen hilft: Ein Elektro-Fahrrad für Karen Tschentscher aus Saalfeld

Seit 1928 wird in der Bäckerei Räthe gebacken, mittlerweile 20 Sorten Brot und 16 Sorten Brötchen, dazu gut ein Dutzend Kuchen und Torten. Karen Tschentscher arbeitet erst seit drei Jahren dort mit, gehört aber schon fast zur Familie. „Ob Backstube oder Verkauf, wir arbeiten so eng zusammen, da muss alles passen“, erklärt Steffi Räthe, die Ururururenkelin des Gründers. „Und Karen hat sofort zu uns gepasst, mit ihrer Freundlichkeit, ihrer hilfsbereiten Art und ihrem Fleiß“, lobt sie die 33-Jährige.

Zehn Jahre lang arbeitete Karen in der Saalfelder Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Doch die monotonen Montagearbeiten haben sie auf Dauer unterfordert, was sich auf das Gesamtbefinden niederschlug.

Das schönste Geschenk zu Weihnachten

Im Weihnachtsgeschäft 2017 suchte die Bäckerei eine Aushilfe, stieß auf Karen – und für sie wurde die Gelegenheit das schönste Geschenk. Seitdem kommt sie jeden Tag pünktlich in die Bäckerei, portioniert und verpackt Plätzchen und Semmelmehl, räumt mit auf, hilft überall mit aus und packt zu, wo sie gebraucht wird. Und das alles mit großer Freude, denn ihre Arbeit wird geschätzt, ihre Art wird gemocht, sie fühlt sich anerkannt wie eine richtige Kollegin. „Das ist nicht selbstverständlich“, freut sich Betreuerin Nicole Schiwietz von der Diakonie über die erfolgreiche Vermittlung. „In der Bäckerei wurde ihrem Rücken zuliebe extra der Geschirrspüler versetzt, die Arbeitszeit wurde abgesprochen und sie findet jederzeit mit ihren Sorgen und Problemen offene Ohren.“

Es gibt nur 18 Außenarbeitsplätze

Nur wenigen Menschen mit Behinderung gelingt der Sprung aus den geschützten Werkstätten auf die reale Arbeitswelt. 560 Stellen gibt es in den vier Werkstätten in Saalfeld, Altengesees und Bad Lobenstein, aber nur 18 sogenannte Außenarbeitsplätze, wie Karen Tschentscher einen hat. „Und so gut, wie es bei ihr läuft, das ist schon fast einmalig“, weiß Nicole Schiwietz.

Doch Karen hat noch einen Wunsch, ein Elektro-Fahrrad. Denn der tägliche Arbeitsweg ist mit vier Kilometern zu weit zum Laufen, doch den Werkstatt-Bus will sie auch nicht mehr nehmen. Mit einem eigenen Fahrrad könnte sie selbstständig zur Arbeit fahren, wie ihre Kolleginnen auch, wie eine richtige Bäckerin eben.

Doch durch ihre Größe braucht sie ein spezielles Rad, rund 2500 Euro kostet das Gefährt. „Thüringen hilft“ möchte ihr mit Hilfe der Leser diesen Wunsch erfüllen, damit sie weiterhin pünktlich und fröhlich bei Bäckerin Steffi Räthe ankommt. Wie deren Vorfahren seit 1928.

Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20, Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung bitte im Feld „Verwendungszweck“ die Anschrift angeben.

Homepage Thüringen Hilft

