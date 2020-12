Thüringen hilft: Ein neues Dreirad für Uwe Siebert

Der Rückweg ist doppelt so lang. Und schmerzhaft. Eigentlich braucht Uwe Siebert für den Weg zur Arbeit nur eine knappe Viertelstunde. Da er wegen einer spastischen Lähmung körperlich stark eingeschränkt ist, fährt er auf einem speziellen Dreirad von der Wohnstätte in der Saalfelder Innenstadt zur Werkstatt am Stadtrand. Dort montiert der 30-Jährige Kugelschreiber, mehrere tausend Stück am Tag. „Uwe ist sehr selbstständig“, sagt sein Betreuer Egbert Fötsch. „Er lässt sich ungern helfen, will alles selbst machen.“ Deshalb zieht Uwe demnächst auch um, zum Probewohnen in eine Wohngemeinschaft. Wenn das gut klappt, bekommt er danach eine eigene Wohnung. Und deswegen wollte er auch selbst zur Arbeit fahren, auf dem Fahrrad.

Mehrere Monate lang haben die Betreuer mit ihm trainiert, ehe Uwe Siebert sicher im Straßenverkehr unterwegs war. Doch das dreirädrige Gefährt mit dem Stahlrahmen ist irre schwer, erst recht für den schmächtigen Uwe Siebert. Der Rückweg verläuft ab der Hälfe bergauf, dann muss der behinderte junge Mann absteigen und schieben. Dabei schlagen oft die Pedale gegen seine dünnen Knöchel. Eine Tortur, trotzdem steigt Uwe Siebert jeden Morgen erneut auf sein Dreirad.

Nun ist das altersschwache und mehrmals geflickte Fahrrad erneut kaputt gegangen. An eine neues Dreirad ist mit dem kleinen Taschengeld nicht zu denken. So hat sein Betreuer „Thüringen hilft“ um Unterstützung gebeten. 4000 Euro kostet ein E-Dreirad, eins mit Motor, damit Uwe nicht mehr absteigen muss, gefahrlos wieder nach Hause kommt und an den Wochenenden Ausflüge machen kann.