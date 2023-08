Thüringen hilft: Heimkindern fehlt die Startgebühr

Die Kinder und Erzieher aus dem Kinder- und Jugendheim Ranis trainieren regelmäßig für den Hindernislauf „Kids Run". Am 26. August findet er wieder statt. „Thüringen hilft" hat für 24 Heimkinder die Startgebühr in Höhe von jeweils 35 Euro übernommen.

Ranis. Beim Kids Run am 26. August 2023 in Pößneck müssen rund 50 künstliche wie natürliche Hindernisse überwunden werden.

Schlammgraben, Riesenwasserrutsche, Strohballen, Schrottautos und Kletternetze – über 50 natürliche und künstliche Hindernisse wollen beim Kids Run am Samstag in Pößneck überwunden werden. Zum fünften Mal bereits hat der örtliche Motorsportclub auf seiner Cross-Strecke den rund fünf Kilometer langen Parcours aufgebaut. Der kräftezehrende wie fröhliche Lauf ist überaus beliebt – 1500 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren haben sich bereits angemeldet.

Sport hat großen Platz im Alltag

Auch 24 Kinder aus dem Kinder- und Jugendwohnheim des Diakonievereins Orlatal in Ranis möchten bei dem Hindernislauf mitlaufen, denn Sport hat in der Einrichtung einen großen Platz im Alltag. Doch die Startgebühren von je 35 Euro können weder von den Kindern noch vom Heim getragen werden. Aber auch das Jugendamt wolle die Extrakosten in Höhe von 840 Euro nicht übernehmen, erklärt Heimleiterin Christl Müller. Denn schließlich, so das Amt, gäbe es pro Kind ja bereits Geld für die Freizeitgestaltung. „Doch von den Startgebühren wäre der ganze Etat fast aufgebraucht“, ergänzt Stellvertreterin Diana Hollstein.

Es sei zwar ein kostspieliges Vergnügen, aber der Wert für die Kinder sei unbezahlbar. Hindernisse zu überwinden haben diese Kinder schon viel zu früh im Leben gelernt. Die Hürden auf der Strecke können sie aber noch am ehesten bezwingen. Von dem Spaß und dem Abenteuer zehren sie noch monatelang. Immerhin versichert der Veranstalter: „Erlaubt ist, was Kraft, Willen, Mut und die Waschmaschine mitmachen.“ Deshalb will „Thüringen hilft“ die Startgebühren übernehmen.

Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20. Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Unterstützung vom Luftwaffenmusikkorps Erfurt

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unterstützt die Spendenaktion mit Benefizkonzerten: am 12. September in Altenburg, am 24. Oktober in Ilmenau, am 8. November in Bad Langensalza, am 14. November in Gera und am 28. November in Erfurt. Bei den Konzerten in Ilmenau und Gera ist Schlagersängerin Katharina Herz dabei. Beginn ist immer um 16 Uhr. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon: 0361/227 5 227.