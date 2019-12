TKKG-Schöpfer Rolf Kalmuczak war ein Thüringer – Wir verlosen DVDs

Der Autor ist seit mehr als zehn Jahren tot, seine Jugendkrimis aber leben weiter: Seit Rolf Kalmuczak 2007 gestorben ist, sind auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin zig weitere TKKG-Abenteuer als Buch, Hörbuch und Film erschienen – verfasst von verschiedenen Schriftstellern. In diesem Jahr feiert sein beliebter Detektiv-Club 40-jähriges Jubiläum.

Was wohl die wenigsten wissen: Autor Rolf Kalmuczak war Thüringer. Er wurde am 17. April 1938 in Nordhausen geboren. Seine Kindheit verbrachte er im 20 Kilometer entfernten Bad Sachsa im Südharz – mit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Bad Sachsa dem Landkreis Osterode zugeordnet und damit dem 1946 gegründeten Niedersachsen. Die TKKG-Schauplätze sollen zum Teil von Bad Sachsa und Umgebung inspiriert sein.

Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde

Allerdings schrieb Rolf Kalmuczak seine Jugendkrimis unter dem Pseudonym Stefan Wolf. Er, der Vielschreiber, verwendete mehr als 100 Künstlernamen in seinem Leben. Grund waren diverse Exklusivverträge, die er mit Zeitschriften wie „Quick, „Revue“ oder „TV Hören und Sehen“ über Kurzkrimis geschlossen hatte. Die Redaktionen sollten nichts voneinander wissen.

Die meisten Namen gab es wirklich: „Ich habe ein New Yorker Telefonbuch von 1952, das ich häufig für Krimis verwende“, sagte er einmal der Süddeutschen Zeitung. „Die besten Krimis sind von Amerikanern wie Raymond Chandler.“ Nur ein einziges Mal verwendete er ein weibliches Pseudonym: Helga Fechner. Bei der Familientragödie „Meine böse Schwiegermutter“ wollte er den Anschein erwecken, sie sei „aus dem Herzen einer gequälten Frau“ geschrieben.

Als Autor von 2700 Kurzkrimis schaffte es Kalmuczak sogar von 1991 bis 1997 ins Guinnessbuch der Rekorde. Und auch die TKKG-Fälle um Tim, Karl, Klößchen und Gaby sind rekordverdächtig. Schon zu Lebzeiten verkauften sich die Bücher 14 Millionen Mal, die Hörspielkassetten sogar knapp 30 Millionen Mal.

Zu seinem größten literarischen Erfolg wurde Rolf Kalmuczak durch seine Tochter angeregt: „Als ich anfing, Ende 1979, war das die Zeit der Couch-Potatoes, die Jugendlichen hingen nur rum mit dem Walkman auf den Ohren“, sagte er der Deutschen Presseagentur. „Da dachte ich, das kann’s nicht sein. Du musst denen mal im Buch vormachen, dass das Abenteuer eigentlich an jeder Ecke zu finden ist, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht.“

Seinen ersten Roman überhaupt schrieb Kalmuczak als 22-Jähriger. Es war der 237. Band der Jerry-Cotton-Reihe. Allein für diese Romanheft-Serie schieb er 70 Geschichten. Darüber hinaus verfasste er Drehbücher, Illustrierten-Romane und weitere Jugendbücher. Neben einer unglaublichen Kreativität war Kalmuczak auch ein harter Arbeiter, der sich nach Angaben der Internetseite Hoerspielhelden.de täglich von 16 Uhr bis Mitternacht an die Schreibmaschine setzte.

