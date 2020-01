Landkreis. In der Toskana-Therme Bad Sulza und in Apoldas Stadthalle feierten Hunderte Gäste den Jahreswechsel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tropische Party in einer frostigen Silvesternacht

Bei 35 Grad Wassertemperatur und tropischen Klima feierten in der Silvesternacht rund 450 Gäste unter der Kuppel der Toskana-Therme gemeinsam in Bad Sulza in das neue Jahr hinein. Versüßt wurde den Galabesuchern der Abend mit einem üppigen Büfett aus dem eigenen Haus und zahlreichen Showeinlagen, die für Kurzweil sorgten. Während in der Therme selbst kräftig gefeiert und diniert wurde, konnten sich die Gäste in der benachbarte Saunalandschaft bei ganz besonderen Aufgüssen zum Jahreswechsel eine nötige Ruhepause von der Party gönnen. Kurz nach dem großen Silvesterfeuerwerk vor den Panoramafenstern der Therme wurde zudem noch das Mitternachtsbüfett eröffnet.

Ein solches erlebten auch die über 300 Gäste in der Apoldaer Stadthalle auf der zweitgrößten Party des Abends im Landkreis. Die erlebten dabei einen kulinarischen und kurzweiligen Jahreswechsel, den die fleißigen Schlossgeister aus dem Hotel seit Langem vorbereitet hatten. Allen voran Küchenchef Dirk Heidemann, der gemeinsam mit seinem Team im Foyer für ein Büfett gesorgt hatte, das keine Wünsche übrig ließ. Zum 14. Mal hat das Hotel am Schloss nun schon eine solche Silvestergala ausgerichtet, seit 2016 findet diese jedes Jahr in der Stadthalle statt. Zu dem Abend begrüßte Hotelchefin Peggy Lindner die mehrheitlich auswärtigen Gäste, die als Busreise-Gesellschaften auch als Hotelgäste in die Glockenstadt kamen.