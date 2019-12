Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über hundert Wünsche erfüllt

Gespannt sitzen gut 100 Kinder am Dienstagabend im Halbkreis um den hübsch geschmückten Weihnachtsbaum im Veranstaltungssaal des Behindertenverbandes Saale-Orla-Kreis in Schleiz und lauschen den stapfenden Schritten, die sich nähern. Dann, für die Kinder nach einer gefühlten Ewigkeit, kommt ein großer Mann im roten Mantel und mit weißem Rauschebart um die Ecke. Es ist der Weihnachtsmann, der den Kindern gleich ihre Geschenke auf der diesjährigen Wunschbaum-Aktion in Schleiz überreichen wird.

Wunschbaum-Aktion erstmals beim Behindertenverband

Bevor es jedoch zur Bescherung kam, hatten die Kinder unter dem Dach des Behindertenverbandes einen weihnachtlichen Nachmittag verbracht. Bei Keksen und Tee lauschten sie den Geschichten der Erzählerin Ina Rachfuß aus dem Raum Leipzig. Sie zog in märchenhaftem Kostüm und mit viel Gestik die Kinder in ihren Bann. Derweil konnten die sich Erwachsenen im Veranstaltungsraum ebenfalls bei Keksen, Tee und Kaffee unterhalten und austauschen. Nach der Geschichten-Stunde versammelten sich dann alle Kinder wieder im großen Veranstaltungsraum, um gemeinsam den Weihnachtsmann mit Weihnachtsliedern wie „Oh Tannenbaum“ und „Schneeflöckchen Weißröckchen“ anzulocken.

136 Geschenke lagen bereit

„Ich freue mich, mit Manuela Luther die Wunschbaum-Aktion in unser Haus geholt zu haben“, sagt Behindertenverbands-Geschäftsführerin Anja Kuschick-Büttner, die an diesem Abend voller Spannung das weihnachtlich-heitere Treiben beobachtet. „Am Ende sind nur sechs Herzen nicht vom Wunschbaum gepflückt worden, für diese haben wir dann gezielt Spender aus der Stadtverwaltung oder von ortsansässigen Unternehmen angesprochen“, erklärt die Geschäftsführerin. 136 Geschenke gab es an diesem Abend zu verteilen. Die Initiatorin der Wunschbaum-Aktion, Manuela Luther, gekleidet im Engelskostüm, las zusammen mit Anja Kuschick-Büttner die Namen der zu Bescherenden vor und reichte die Pakete dem Weihnachtsmann. „Ich bin dankbar, dass uns die Oberland-Apotheke und die Kreissparkasse Saale-Orla auch in diesem Jahr wieder so gut unterstützt haben. Besonders dankbar bin ich Annette Feike von der Kreissparkasse, weil sie die ganzen Geschenke eingesammelt und uns damit sehr viel Arbeit abgenommen hat“, sagt Manuela Luther.