Gestartet hat die Stadtverwaltung Apolda jetzt eine Umfrage, an der sich die Bürger beteiligen sollen. Im Kern wird es bis Anfang Dezember unter der Überschrift „Museum neu gedacht!“ um eine öffentliches Beteiligungsverfahren gehen, das sich auf die Zukunft des Glocken-Stadt-Museums sowie der Sonderausstellungen bezieht.

Neben dem klassischen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln soll es mit einer Neukonzeption in den kommenden Jahren gelingen, einen Bogen in die nächsten Jahrzehnte zu schlagen und Antworten auf die Frage zu finden, was es braucht, um eine attraktives Museum zu haben.

Deshalb richtet sich die Umfrage an alle Zielgruppen. – Wie muss ein Museum in Zeiten der Digitalisierung gestaltet sein, damit es Besucher aus der Stadt aber auch weit darüber hinaus anlockt, dass es zum Lern- und Erlebnisort wird?

Konkret geht es bei der Umfrage, zu der ein Fragebogen entwickelt wurde, welcher im Amtsblatt zu finden ist, um Tickets und Preise, Barrierefreiheit, Führungen, kostenfreie Zugänge für Kinder und Jugendliche, Museumsprofil, Öffnungszeiten, Themenvielfalt, Interaktivität, Besuchsrhythmen und so weiter und so fort. Die Auswertung wird für Januar/Februar erwartet.