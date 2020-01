Unterkoskau. Organisatoren wollen so besser aufs Publikum eingehen. Kartenvorverkauf am 5. Januar in der Alabamahalle.

Unterkoskauer Fasching ab dieser Saison zweigeteilt

Der Faschingsclub Unterkoskau will in der aktuellen Saison die Galaabende in „Jugend-“ und „Alt“-Fasching teilen, um besser auf das jeweilige Publikum eingehen zu können – sei es musikalisch oder mit den Büttenreden.

Die 1. Gala am 29. Februar 2020 soll demnach für die junge Generation und die 2. Gala am 7. März für die etwas reifere Generation bestimmt sein. Der Kartenvorverkauf findet für die beiden Veranstaltungen traditionell am ersten Sonntag im neuen Jahr statt. Konkret heißt das für 2020: Es gibt sie am 5. Januar in der Zeit von 14 bis 15 Uhr in der Alabamahalle Unterkoskau.

Karten können wie gewohnt bei den aktiven Faschingsmitgliedern vorbestellt werden oder bei Juliane Kaiser (Handy 017620374157). Für den Kinderfasching am 22. Februar und den Rentnerfasching 23. Februar können die Karten wieder vor Ort an der Tageskasse erworben werden.