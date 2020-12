Verschönerungsarbeiten an der Kirche Schöten abgeschlossen

Schöten. Ein stückweit aufgewertet wurde die Kirche in Schöten in den vergangenen Wochen.

In den vergangenen Wochen wurden an der Kirche Schöten diverse Ausbesserungs- beziehungsweise Reparaturarbeiten vorgenommen. So baute die Tischlerei Steffen Köhler aus Kleinromstedt die Gauben-Fenster aus und arbeitete diese komplett auf. Unter anderem ging es dabei um 48 kleine Scheiben. Zudem wurden neue Kupferbleche an den Fensterbänken, den Traufen und an den Ortgängen verarbeitet. Malermeister Steffen Friedrich erklomm derweil das Baugerüst, um den Dachkasten abzuschleifen und neu zu streichen.