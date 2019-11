Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor 60 Jahren wurde in Gera der Südring eröffnet

1959 kam nicht nur das heute noch beliebte Sandmännchen auf die wenigen, damals vorhandenen Fernsehbildschirme. Auch für die Fahrgäste der Straßenbahn in Gera gab es weitere Verbesserungen.

Wurden in den Jahren 1957 und 1958 bereits die ersten Wagen eines neu entwickelten Typs vom damaligen VEB Waggonbau Gotha nach Gera geliefert, folgten im ersten Quartal 1959 weitere drei Triebwagen (144 – 146) und im vierten Quartal nochmals ein Triebwagen (147) vom Typ T 57 und vier Beiwagen (245 – 248) vom Typ B 57. Mit diesen Neuzugängen im Fahrzeugpark wurde es möglich, ältere Vorkriegswagen zu verschrotten und gleichzeitig das vorhandene Streckennetz zu erweitern.

Am 24. November 1959 wurde der sogenannte „Südring“ der Straßenbahn eröffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt verkehrten die Linien noch von Tinz durch die Leninstraße (heute wieder Wiesestraße) nach Lusan zur Endstelle in der Zoitzbergstraße und von Untermhaus durch die Ernst-Thälmann-Straße (heute wieder Reichsstraße) bis Zwötzen. Wegen Bauarbeiten auf der Ochsenbrücke wurde diese Linie vor Eröffnung des Südringes nur bis zum Wintergarten betrieben. Durch die Verknüpfung beider Straßenbahnlinien im Süden der Stadt ergaben sich für viele Fahrgäste kürzere Verbindungen. Umständliche Fahrten zum Umsteigepunkt am Platz der Republik entfielen.

1961 entsteht Wendeschleife Tinz

Der Bau einer Wendeschleife an der Endstelle Tinz im Winter 1960/61 ermöglichte nun auch in Gera den Einsatz von Einrichtungs-Straßenbahnfahrzeugen (ER-Wagen). Sie waren nur noch auf einer Seite mit Türen ausgestattet und die Triebwagen hatten nur noch einen Fahrerstand. Diese Bauart erhöhte das Fassungsvermögen für die Fahrgäste und vereinfachte die technische Ausstattung. Weil aufwendiges Rangieren entfiel, gab es kürzere Umlaufzeiten. Für Gera ergab sich aus diesen Tatsachen ab sofort die Beschaffung von fabrikneuen ER-Wagen. Bereits 1961 wurden von der Waggonfabrik in Gotha drei Triebwagen (161 – 163) vom Typ T2- 61 und zwei Beiwagen (261 und 262) vom Typ B2- 61 geliefert. Die ER-Bauart ermöglichte in den Beiwagen einen sogenannten Fahrgastfluss, da neben der hinteren Tür sich ein Schaffnerplatz befand. Das Schaffnerpersonal musste sich nicht mehr durch die Wagen quälen, sondern konnte sitzend die Arbeit verrichten. Gera beschaffte drei weitere fabrikneuen Triebwagen (164 – 166) und zwei Beiwagen (263 und 264) im Jahr 1962. Dafür wurden die Triebwagen 149 und 150 vom Typ T 57, Baujahr 1960 und die Beiwagen 245 - 248 vom Typ B 57, Baujahr 1959 in Zweirichtungsbauart (ZR) nach Jena abgegeben. Dort gab es die Wendeschleifen noch nicht. Dieser Fahrzeugtausch verhalf dem Beiwagen 248 das „Überleben“ bis in die heutige Zeit.

Am 14. November 1971, einem Wahlsonntag in der DDR war es mit den Vorteilen des Südringes für die Fahrgäste und der Betriebsabwicklung vorbei. Die Gleisanlagen auf dem gesamten Abschnitt zwischen Platz der Republik und der Wendeschleife Zwötzen waren jahrelang vernachlässigt worden. Wegen der politischen Brisanz dieses Wahlsonntags gab es „Hinweise“ von Verantwortlichen, die Ausgestaltung der letzten Fahrt durch Plakate und andere Aktivitäten zu unterlassen. Das konnte eine große Anzahl interessierter Straßenbahnfreunde aus nah und fern nicht abhalten. Am Triebwagen 169 wurden außen ein Kranz und innen Schilder mit Texten angebracht. Ab 15. November 1971 wurde die ehemalige Straßenbahnlinie von Untermhaus bis Zwötzen durchgehend mit Bussen befahren.

Seit 2006 wird Geschichte neu geschrieben

Mit der Eröffnung der neuen Straßenbahnlinie 1 am 3. November 2006 wurde die Geschichte auf dem Abschnitt von Untermhaus bis zum Wintergarten neu geschrieben. Auf eigenen Bahnkörper und mit einem neu gestalteten Umfeld sind heute die modernen Niederflur-Triebwagen teilweise wieder der alten Linienführung folgend unterwegs.

Wie erwähnt wurde das weitere Schicksal des heutigen historischen Beiwagens 248 durch die Umsetzung nach Jena geprägt. Nach 41 Jahren jedoch kehrten beide im März 2003 auf Geraer Gleise zurück. Der Beiwagen wurde in seinen Zustand von 1959 zurückversetzt, der ehemalige Triebwagen 150 verschrottet. Diese Entscheidung ermöglichte es, die vorhandene grüne Lackierung am historischen Lowa-Triebwagen Nummer 16 aus der Zeit bis 1956 in die Lackierung von 1956–1959 zu ändern. Allerdings mit einem roten Streifen unterhalb der Fenster. Die in Gera verwendete grüne Lackierung von der Eröffnung des Betriebes im Jahr 1892 bis 1956 verkörpern ja bereits die historischen Triebwagen 29 und 12.

Mit der Farbgestaltung am Triebwagen 16 gelang es, alle Lackierungen in der über 127-jährigen Geschichte der Geraer Straßenbahn mit den vorhandenen historischen Wagen zu überliefern. Seit 2006 wird nun der historische Straßenbahnzug bestehend aus dem Lowa-Triebwagen 16 und dem Gotha-Beiwagen 248 im Erscheinungsbild von 1959 zu Sonderfahrten eingesetzt. Auf diesen Touren kann er auch wieder – wie vor 60 Jahren zwischen Heinrichstraße und Wintergarten – im Zuge der neugestalteten Reichsstraße fahren. Damit hat sich Geschichte wiederholt: Nach 35 Jahren befahren wieder Straßenbahnen ein Teilstück des alten Südringes und der Beiwagen 248 rollt nach 41 Jahren wieder über heimatliche Strecken.

