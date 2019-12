Vor 65 Jahren: Der Heiratsantrag folgte im Haus Budapest

Als Günther Kaspaul Anfang der 1950er-Jahre auf dem Weg zur Insel Hiddensee war, konnte er noch nicht ahnen, dass er hier an der Ostsee im Zeltlager „Junge Garde“ auf seine große Liebe treffen würde. Denn als angehende Sportlehrerin war die junge Studentin Ingeburg als Betreuerin eingeteilt. Beim Handgranatenzielwurf begegneten sie sich bewusst das erste Mal. Es funkte zwischen beiden. Dem Brückenbaustudenten Günther war dabei sofort klar: „Dieses Mädchen möchte ich zur Frau nehmen.“ Drei Wochen verbrachte man gemeinsam im Zeltlager. Auf einer Dampferfahrt nach Stralsund kamen sich beide näher, so dass sich eine feste Beziehung anbahnte.

Während Ingeburg im Anschluss wieder zurück zu ihrem Studium nach Leipzig ging, wartete auf Günther Kaspaul die Ausbildung zum Brückenbauingenieur. Eine bewegte Zeit, denn anfangs studierte er in Weimar Architektur. Allein die Materie war ihm zu trocken, so dass er später an die Ingenieurschule nach Apolda wechselte. Bis zu seinem Abschluss musste die Klasse über Erfurt bis nach Gotha immer wieder umziehen. In dieser Zeit besuchte er seine große Liebe Ingeburg des Öfteren in Leipzig. Das junge Glück schrieb sich Briefe und schmiedete gemeinsame Zukunftspläne. Mit dem ersten Lohn nach dem Studium gönnte sich das Paar schließlich eine Reise nach Berlin. Beim gemeinsamen Essen im Haus Budapest stellte Günther seiner Ingeburg bei Zigeunermusik die entscheidende Frage. Im Dezember 1954 gaben sich beide in Krottdorf, Ingeburgs Heimat im Harz, das Ja-Wort. Warum so kurz vor Silvester? „Wir konnten nur in den Ferien heiraten, und da blieb eben alleine dieser Termin übrig“, erklärt das Jubelpaar. Geheiratet wurde im kleinen Kreis, lediglich die beiden Väter waren als Trauzeugen vor dem Standesamt mit anwesend. Wie sich beide noch heute gut erinnern, herrschte damals ein regelrechtes Mistwetter, als es vom Bürgermeisterbüro zur Feier ins elterliche Haus in Kottdorf ging.

Nach der Hochzeit zog es das junge Glück nach Apolda, wo Günthers Eltern eine Wohnung hatten. Viele Jahre später baute der Familienvater dann gemeinsam mit seinen Kindern eigenhändig rund zwei Jahre an dem Haus in Bad Sulza, wo das Jubelpaar heute mit der Tochter zusammen lebt, und das die Familie 1974 bezog.

Beruflich blieben beide ihrer Ausbildung bis zum Ruhestand treu. So führte Ingeburgs Weg sie unter anderem als Lehrerin an die Schulen in Nirmsdorf, Oßmannstedt, die Pestalozzischule in Apolda und später an die Ingenieurschule. Gut erinnern kann sich die heute 88-Jährige noch an ihren ersten Einsatz, als sie der damalige Schulrat mit dem Motorrad zur Einführung nach Nirmsdorf brachte.

Ihr Mann Günther führte über 20 Jahre lang als Betriebsleiter die Geschicke vom Kreisbau Apolda. Unter anderem war er dabei federführend beim Aufbau der Wohnblocks in der Jenaer Straße oder der Frauenklinik. Stolz ist er bis heute auch auf seine Arbeit, wenn er durch Bad Sulza geht. Alleine drei Brücken im Kurpark und zahllose Straßenbrücken in der Stadt und Umgebung entstanden unter seiner Verantwortung. Mit dem politischen Umbruch 1989 begann für beide der Ruhestand, wenngleich es kein solcher im wörtlichen Sinne war. Denn über 20 Jahre verdiente sich Günther Kaspaul als Abgeordneter der Linken im Stadtrat von Bad Sulza Anerkennung, die am Ende mit der Ehrenmedaille der Kurstadt honoriert wurde. Zudem beschäftigte den Geschichtsinteressierten über viele Jahre die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Kur- und Weinstadt. Über 20 Aktenordner trug er speziell zu den drei NS-Lagern in Bad Sulza, dem Stalag IX-C, dem KZ und dem SS-Lager am Brühl zusammen. Seine Recherchen übergab er vor einiger Zeit an das Stadtarchiv, wo sie bis heute in Teilen unter Verschluss liegen.

Große Verdienste erarbeitete sich Günther Kaspaul nach der Wende zudem beim Technischen Hilfswerk, dessen Ortsverband Apolda er maßgeblich mit aufbaute.