Lars Oschmann gibt am Samstag nach 20 Jahren das Amt des Vorsitzenden des Thüringer Feuerwehrverbandes ab.

Erfurt. Engagiert und streitbar - so wird Lars Oschmann von einigen Feuerwehrleuten beschrieben. Er prägt eine Feuerwehr-Ära.

Im zweiten Anlauf soll der Start in die Zukunft gelingen. 210 Delegierte wählen am Samstag in der Erfurter Messehalle einen neuen Vorstand für den Thüringer Feuerwehrverband – eine Zäsur, die mit dem Namen Lars Oschmann untrennbar verbunden ist.