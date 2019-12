Saarbachtal-Grundschüler gestalteten das Programm für die Weihnachtsfeier der Seniorengruppe der Volkssolidarität Saarbachtal in der Saarbachtal-Arena in Gera-Scheubengrobsdorf.

Weihnachtslieder im Saarbachtal von Gera

Längst ist es Tradition geworden, dass die Schüler der Kneipp-Grundschule Saarbachtal mit ihrem Weihnachtsprogramm dem Treffen der Seniorengruppe in der Saarbachtal-Arena in der Vorweihnachtszeit ein kleines Stück mehr vorweihnachtliches Flair verleihen.

Annika Scholler, begleitet von Ute Müller, hatten sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Schulchors lange auf diesen Auftritt vorbereitet. Es erklangen weihnachtliche Lieder, es gab Rezitationen und Instrumentaltitel mit Geige und Flöte.

Mit ihrem Programm erinnerten die Chormitglieder daran, dass Weihnachten ein Fest ist, wo man nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere denkt. Davon künden Textzeilen wie „Alle Jahre wieder brennt das Friedenslicht für das Fest der Liebe. Kommt vergesst das nicht!“. Zurück gehen diese Zeilen auf das Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“, dessen Text extra für dieses Fest etwas umgedichtet und so im neuen Gewand präsentiert wurde. Mit dem altbekannten Text, der gemeinsam mit den Senioren gesungen wurde, verabschiedeten sich die Kinder, nicht bevor es für alle ein kleines Geschenk gab. Ein von ihnen selbstgebastelter Stern mit Teelicht. Wie der Beifall zeigte, hat es den Beschenkten gefallen. Die Grundschüler versprachen, nächstes Jahr wieder zu kommen.