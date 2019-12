„Weihnachtsmann! Wo bist duuu?“ – Weihnachtsmärkte im Kyffhäuserkreis

„Weihnachtsmann! Wo bist duuu?“ Der Mann im roten Mantel war die wohl meist gefragteste Person und hatte auch an diesem Wochenende wieder ein straffes Programm zu absolvieren. Ob in Heldrungen oder in Wiehe – überall riefen Kinderstimmen laut nach dem Mann mit dem langen weißen Bart. Zum Glück hatte er immer Helfer dabei – in Wiehe einen Bodyguard, in Udersleben zwei Weihnachtsdamen und in Heldrungen fasste ein Weihnachtsengel dem Rotmantel unter die Arme.

Das zweite Adventswochenende stand wieder ganz im Zeichen der Weihnachtsmärkte. Wer Lust auf einen gemütlichen Budenbummel mit Weihnachtsliedern und Glühwein hatte, der war auch in Artern, Nausitz, Hauteroda und vielen anderen Orten richtig. Das Wetter zeigte sich von besserer Seite als nach der Ankündigung der Meteorologen zu befürchten gewesen war.

In Wiehe begeisterten die Kindergarten- und Grundschulkinder mit ihren Programmen. Foto: Kerstin Fischer

In Wiehe war der Platz rund um die Bartholomäuskirche gut gefüllt, als am Samstagnachmittag die Grundschul- und Kindergartenkinder auf der Bühne ihren großen Auftritt hatten. Die Bühne hatte einen neuen Platz und ein Dach und passte sich gut in das Ensemble aus Kirche und Buden ein. Ein Karussell drehte sich zum ermäßigten Preis. Die restlichen Kosten übernehme der Ortschaftsrat, konnte Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU) verkünden. Zudem wartete der Markt mit Turmbläserkonzert, Dia-Jahresschau, Weihnachtsfilm und vielen Ständen der Vereine auf, an denen kleine Geschenke erworben, gespeist und getrunken werden konnte.

Auch in Heldrungen erfreuten die Kindergartenkinder mit einem bunten Programm am Lidl. Hier organisieren den Markt seit Jahren die Mitglieder vom Countryclub und die Angler. Ein Karussell drehte sich, Händlerstände warteten auf die Besucher und natürlich fehlten Glühwein und Räucherfisch nicht.

Klein, aber fein, die Weihnachtsmärkte in Nausitz und im Frankenhäuser Ortsteil Udersleben. Hier geht es vertraut und familiär zu. Nachbarn treffen sich zum Glühwein auf ein gemütliches Schwätzchen unterm Tannenbaum, lassen sich vom Weihnachtsprogramm der Grundschüler (Udersleben) verzaubern oder wippen beschwingt zur Blasmusik der Helderbachtaler, die in Nausitz wieder für Stimmung sorgten.