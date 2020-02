Wenn der Körper zum Kunstwerk wird: Künstlertreffen in Sömmerda

Wenn am 16. Mai die 20. Kulturnacht & Kneipenmeile in Sömmerda stattfindet, dann soll es in der Kreisstadt auch auf besondere Weise bunt werden.

Zum Abschluss des Treffens der Bodypainter im Sparkassentreff 1a in Sömmerda durfte das Gruppenfoto nicht fehlen. Foto: Jens König

Zur Jubiläumsveranstaltung wollen sich einige Bodypainter präsentieren, verriet Sömmerdas Abteilungsleiter Kultur, Jugend und Soziales Stefan Schmidt. In welcher Form, stehe noch nicht fest, aber es wäre schön, wenn es nach dem Auftritt der Künstler zum Thüringentag ein Stück Nachhaltigkeit gebe und in der Tourist-Information zur Kulturnacht & Kneipenmeile die Kunst der Körperbemalung dargestellt würde.

Schmidt hat sich genau wie auch Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) am Samstag im Sparkassentreff 1a erneut von der Arbeit der Bodypainter ein Bild gemacht. Die Sömmerdaerin Sabine Florian, die 2018 mit der Körperkunst begann, hatte dort gemeinsam mit ihrem Mann Andreas ein Künstlertreffen organisiert. Eigentlich findet ein solches alle zwei Jahre in Apolda statt, diesmal aber wechselte man nach Sömmerda. Auch, weil sich die Künstler bei der Aktion zum Thüringentag in der Kreisstadt begeistert gezeigt hatten.

Melanie Bleichroth wurde von Mirko Gerwenat in die nordische Göttin Hel „verwandelt“. Foto: Jens König

Models in Kunstwerke verwandelt

So kamen am Samstag fünf Künstler aus verschiedenen Bundesländern nach Sömmerda und verwandelten ihre Models in Kunstwerke. Eva Wonneberger aus Brandenburg und Dagmar Schmitt aus der Nähe von Magdeburg setzten ihre Idee als Team um. Ihre Freundin ist an Brustkrebs erkrankt und deshalb stellten sie auf Model Pia dieses Thema dar. Mit einem Lebensbaum, einem Leopard als Zeichen der Stärke, der roten Farbe des Lebens. Die Fotos von ihrem Kunstwerk wollen sie der Freundin schenken.

Leonie aus Erfurt wurde von Enrico Lein in ein mystisches Wesen verwandelt. Den Künstler verbindet mit seinem Model eine besondere Geschichte. Er fand die heute 25-Jährige als Baby, brachte das Findelkind zum Amt und hinterließ seinen Kontakt. Als Leonie 20 war, schrieb sie ihm einen ersten Brief und traf ihn dann beim Bodypainting-Festival in Apolda vor drei Jahren zum ersten Mal. Seitdem halten sie Kontakt.

Die Künstlerinnen Eva Wonneberger und Dagmar Schmitt arbeiteten an ihrem Model Pia und hielten das Ergebnis im Foto fest. Foto: Jens König

Der Veranstalter der Apoldaer Künstlertreffen war am Samstag auch in Sömmerda. Mirko Gerwenat zauberte aus Melanie die nordische Göttin Hel. Er zeigte sich sehr angetan von der Veranstaltung in Sömmerda mit ihrem familiären Charme, die zugleich ein Warm-up für einen Wettbewerb mit internationalen Teams am 13. Juni in Apolda sei.

Sabine Florian hat auch schon ihr nächstes Ziel vor Augen. Sie wird im Juli wie schon im vergangenen Jahr in der Amateurkategorie der Weltmeisterschaften in Österreich teilnehmen. Beim letzten Mal belegte sie in Klagenfurt den 21. von 40 Plätzen. Diesmal will sie ein paar Plätze weiter nach vorn kommen.