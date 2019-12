Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wettlauf kurz vor Jahresende

So viele Leute vor und hinter einem, das wird „komisch“, meint Mariella (8). Gleich aber geht es los, vorgenommen hat sie sich gemeinsam mit ihrem Bruder Emil an diesem letzten Tag im Jahr die 2,3 Kilometer lange Schnupperrunde des diesjährigen Silvesterlaufs. Die Zwillinge sind zum ersten Mal dabei, stehen entsprechend aufgeregt am Start.

„Wichtig ist, nicht zu schnell zu beginnen und regelmäßig zu atmen“, gibt ihr Trainer Alf Schiek letzte Tipps, an der Hand eine Sechsjährige als jüngste Starterin der HSG Nordhausen. Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) hat da schon die Startpistole in der Hand.

Ein Knall, und das Feld von 188 Startern läuft los. Mariellas und Emils Mutter am Straßenrand drückt beide Daumen, ruft ihren Kindern ein „Super“ hinterher. Von der Idee, den Lauf wie voriges Jahr im Gehege durchzuführen, kamen die Organisatoren wieder ab, Start ist nun wieder an der Turnhalle in Nordhausen-Nord, die Strecke führt über die Straßen Zum Gumpetal, Gumpestraße und Rüdigsdorfer Weg. 50 Läufer nehmen die kleine Runde, 75 haben sich für die 3,9 Kilometer lange Strecke entschieden, 63 für die Sieben-Kilometer-Distanz.

Es dauert keine zehn Minuten, da überquert mit Damian Bachmann (11) der Erste nach 2,3 Kilometern die Ziellinie – einer von Alf Schieks Talenten der HSG. Fünf Minuten später läuft der Sieger des 3,9-Kilometer-Laufs durchs Ziel, Sebastian Hartmann. Auf der längsten Distanz ist – wieder einmal – Robert Makarinus der Schnellste. Reichlich 27 Minuten brauchte er für sieben Kilometer.

Dazwischen: Dutzende Läufer, die es zu keinem Pokal schaffen, aber eine Teilnehmermedaille bekommen. Und noch wichtiger: Die im Ziel die Endorphine spüren. „Dieser Lauf ist ein schöner Abschluss des Jahres: Man geht in Gedanken nochmal die Zeit durch, die Wettkämpfe, Höhen, Tiefen“, sagt Christian Bombek nach 3,9 Kilometern.

„Das Interessante dieses Laufs ist der Zeitpunkt: Wir Sportler begrüßen das Neue Jahr, indem wir das Alte mit etwas Schönem beenden“, meint Alf Schiek. Nicht zuletzt sei der Nordhäuser Silvesterlauf eine gute Saisonvorbereitung für seine jungen Leichtathleten: „Ausdauer ist die Grundlage.“

Am Rand des Zieleinlaufs steht Klaus Meyer (85), der diesen ältesten Volkslauf des Landkreises 1986 ins Leben rief: „Eigentlich wollten wir, der Kreisfachausschuss Ski, ein Langlaufrennen machen. Aber es fehlte der Schnee, so machten wir einen Crosslauf draus“, erinnert sich Meyer an die Premiere. Bald fanden auch die Leichtathleten Freude an diesem Lauf, der vor Jahren noch deutlich anspruchsvoller war: „Die Strecke führte durchs Wilde Hölzchen, ein Anstieg bis zum Warttürmchen im Wald gehörte dazu.“

Nur seien die Wege wegen des Holzeinschlags seit fünf bis sechs Jahren nicht mehr ordentlich zu begehen, deshalb nun die neue Streckenführung. Die hat nicht ganz so schwierige Anstiege – und doch: Patrick Börsch, der neue Kreissportbund-Chef, schnauft nach knapp vier Kilometern mächtig im Ziel, entschuldigt sich lächelnd: „Ich bin Stadtparkläufer, nächstes Jahr müssen es zwei Minuten besser werden.“ Bis dahin wolle er an jedem Volkslauf im Landkreis teilnehmen. Und das sind inzwischen einige.

Die drei Erstplatzierten der Läufe im Überblick:

2,3-Kilometer-Lauf

männlich:

Damian Bachmann (9 Min. 45 Sek.)

Anuk Schanz (11 Min. 10 Sek.)

Raphael Konschak (11 Min 41 Sek.)

weiblich:

Adele Szumodalsky (10 Min. 39 Sek.)

Tanja Müller (11 Min. 12 Sek.)

Karolin Müller (11 Min. 22 Sek.)

3,9-Kilometer-Lauf

männlich:

Sebastian Hartmann (14 Min. 44 Sek.)

Matthias Heene (17 Min. 44 Sek.)

Thilo Kühne (17 Min. 53 Sek.)

weiblich:

Mandy Juch (19 Min. 11 Sek.)

Lenka Krist (20 Min. 06 Sek.)

Mia-Sophie Reinhardt (20 Min. 15 Sek.)

7-Kilometer-Lauf

männlich:

Robert Makarinus (27 Min. 19 Sek.)

Martin Höpker (28 Min. 29 Sek.)

Jens Peter (28 Min. 50 Sek.)

weiblich:

Lisa Weißkopf (34 Min. 32 Sek.)

Annabell Huck (36 Min. 21 Sek.)

Alexandra Krist (37 Min. 04 Sek.)