Wo in Thüringen man das erste Deutschland-EM-Spiel gucken kann

Erfurt. Für viele Fans in Thüringen dürfte am Dienstag die EM mit dem ersten DFB-Spiel so richtig losgehen. Hier kann man das Spiel in Kneipen oder Biergärten gucken.

In mehreren Gastronomiebetrieben in Thüringen kann das erste EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmanschaft gegen Frankreich unter Einhaltung geltender Abstands- und Hygieneregeln gemeinsam geschaut werden. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

«Wir zeigen euch alle drei Vorrundenspiele der deutschen Elf live», schreibt etwa der Brauereihof in Apolda und lädt für Dienstag, Samstag und den kommenden Mittwoch zum gemeinsamen Fußballgucken. Auch Biergärten in Eisenach, Jena, Weimar und Gera laden zum Public Viewing ein.

Vier Anträge auf Fußball-TV in Weimar

Bei der Genehmigung achte die Stadt auf die örtliche Begebenheit und den vorhandenen Platz, um sicher zu stellen, dass Abstände eingehalten werden können, hieß es aus Gera. Dabei spiele auch eine Rolle, wie viele Gäste dabei sein sollen. Veranstalter brauchen ein Infektionsschutzkonzept.

Fußballgucken im Gemeindezentrum von Bad Berka

In Weimar müssen zudem laut Stadtverwaltung Stühle für das Publikum bereitgestellt werden. In Gera bat eine Bar im Voraus um Reservierungen. Erfurter Fans können laut einer Ankündigung etwa in einem Biergarten im Zughafen mit Bildschirmen und Großbildleinwand mitfiebern.

Was konkret erlaubt ist, richtet sich nach der Infektionssituation in den jeweiligen Landkreisen und Städten. Egal, ob Veranstalter, Gastronom oder Fußballfan: Alle sind angehalten, keine unnötigen Infektionsrisiken einzugehen, hieß es aus dem Thüringer Gesundheitsministerium.

Auch wenn Infektionswerte im Moment niedrig seien, bestehe weiterhin ein Ansteckungsrisiko.

