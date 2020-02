Zart, fettig, teuer – Wagyu

Echte Feinschmecker bezahlen gern den einen oder anderen Euro mehr im Restaurant. Wenn sie im Gegenzug dafür etwas Besonderes bekommen. Fällt dann das kulinarische Reizwort Kobe oder Wagyu, sieht man ihre Augen leuchten. Der Reiz für den Gaumen macht sich an diesen Worten fest. Ein weiches, stark marmoriertes Fleisch mit einem ausgesprochen hohen Geschmackslevel, hervorgerufen durch den hohen Anteil an intramuskulärem Fett. Gourmets kriegen sich beim Genuss gar nicht mehr ein. Ist aber nicht jedermanns Sache.

Kobe heißen speziell gezüchtete Rinder in Japan. Außerhalb der Region gleichen Namens dürfen sie nur Wagyu genannt werden. Genau wie beim Champagner, dem Cognac oder der Thüringer Rostbratwurst. Herkunft entscheidet. Kobe oder Wagyu, egal. Vier junge Männer haben sich diese Marke zum Geschäftsmodell erhoben.

Büro befindet sich in Erfurt,die Aufzucht in Haina

Erfurt, Trommsdorffstraße. Auf der Scheibe des Schaufensters steht „Marblelution“. Tobias Becker (35) und Sebastian Röttcher (30) sitzen in einem schmucklosen Büro. Mehr braucht es nicht, um einer grandiosen Idee zum Durchbruch zu verhelfen. Der andere Teil des Quartetts – Beckers Bruder Robert (32) und Stefan Rottensteiner (27) – steht derweil in der Zuchtanlage in Haina im Landkreis Gotha und erledigt den praktischen Teil der Arbeitsteilung.

Röttcher, der Erfurter, und Becker, der aus Laucha kommt, haben zusammen in Schmalkalden in Sachen Wirtschaft studiert und sich dort kennengelernt. „Mit Landwirtschaft und gutem Essen hatte das aber nichts zu tun“, sagt Becker mit einem Lächeln. Dennoch, ein Kumpel habe irgendwann das Kobe-Rindfleisch zum Thema gemacht und die Aufmerksamkeit der beiden geweckt. „Uns fiel auf, dass diese Rasse auch außerhalb Japans gezüchtet wird“, sagt Röttcher. Irgendwann, das war 2012. Und Wagyu-Fleisch passte aus Sicht der beiden zum neuen Zeitgeist. Der da heißt: langsamer Wandel, weg vom Geiz-ist-geil-Denken, hin zu Hochwertigkeit, Nachhaltigkeit, Regionalität. Das Thema war offenbar für Tobias Becker so fesselnd, dass er darüber seine Abschlussarbeit beim Studium schrieb. Der erste Baustein. Denn er habe gemerkt, so Becker, dass das eine Chance wäre, damit ein gutes Geschäft zu machen.

Ein Filetsteak kostetschon mal 100 Euro

Man begann die Idee mit dem Kobe/Wagyu auf Tragfähigkeit abzuklopfen. Heraus kam: Die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln wächst, aber es fehle an ausreichend großen Produktionsmöglichkeiten für dieses preisintensive Fleisch, für das man locker mal 80 bis 100 Euro für ein Filetsteak im Feinschmeckerrestaurant hinblättert. Und wer sich dennoch daran gewagt hat, musste mühsam Klinkenputzen, um es zu verkaufen. Obwohl in Metropolen wie Frankfurt/Main oder München bei den zahlungskräftigen Gourmets durchaus erhöhter Bedarf besteht. Gastronomen und Händler brauchen aber zuverlässige Lieferanten, wenn es um größere Mengen geht. Diese Marktlücke hatten die beiden schließlich erkannt. Und beschlossen, dort hineinzustoßen. Und dabei gleich etwas größer zu denken. Europäisch.

2014 stieß Beckers Bruder Robert dazu – ein gelernter Landwirt. Tätig als Herdenmanager in einem Rinderstall in Goldbach und als Besamungstechniker und Embryonentransfertechniker beim Landesverband der Rinderzüchter. Ein exzellenter Fachmann, dessen Knowhow geradezu ideal in das Portfolio von „Marblelution“ passte. „Marblelution“, ein Wortspiel, bestehend aus den Worten Marbling (Marmorierung des Fleisches) und Revolution. Stefan Rottensteiner, ein erfahrener Wagyu-Züchter aus Südtirol, komplettierte das Quartett im Marketingbereich. Und als Türöffner zu den vielen Gourmetrestaurants in Südtirol. 2018 war die Idee komplett. Dennoch blitzten die Jungs mit ihren Start up bei vielen Banken ab. Die Sparkasse Mittelthüringen aber war davon so fasziniert, dass sie die sechsstellige Anschubfinanzierung sicherte.

Japanischer Meisterkochzerlegt die Tiere

Anfangs brachte man die ersten Tiere noch in Pensionshaltung im Landkreis Gotha unter, dann pachteten die Jungunternehmer die Stallungen und das Grünland einer pleite gegangenen Milchviehanlage in Haina. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Heute stehen 600 der Edel-Rinder in Haina. 20 Mitarbeiter kümmern sich um Aufzucht, Pflege, Vermarktung und Vertrieb. Ein japanischer Meisterkoch – Shoji Minamihara – wurde eingestellt. „Der wusste mit präziser Schnittführung, wie man ein Wagyu so zerlegt, dass man am Ende 50 Prozent Edelteile herausbekommt. Wir kamen nur auf 30 Prozent“, sagt Becker. Inzwischen schult der Japaner die „Marblelution“-Schlachtmeister in dieser Kunst.

Jährliches Wachstum:300 Prozent

In der Kundenkartei stehen inzwischen um die 150 Abnehmer in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien. Selbst aus dem Kobe-Mutterland Japan, kamen schon Anfragen. Der Umsatz ist mittlerweile siebenstellig. Jährliches Wachstum: 300 Prozent. Jüngst verkaufte man ein Spitzentier auf einer Auktion für 41.000 Euro. Und demnächst ist „Marblelution“ auch Lieferant für den Edel-Feinkostler Käfer in München. Und alles stehe, so Röttcher, erst am Anfang. Denn die 2018 eingestellten Tiere erlangen nach und nach Schlachtreife. Dieses Jahr nimmt sich Shoji Minamihara 100 Rinder zum Zerlegen vor, 2021 sollen es schon 600 sein. Der Kilopreis für die besten Stücke aus Haina liegt um die 300 Euro. Eine Lizenz zum Geld drucken. Und für einen auserlesenen Geschmack. Allerdings: „Marblelution“-Rind ist in Erfurt – ach was, in ganz Ostdeutschland – nur an einer einzigen Stelle erhältlich. Als Burger. Im Szenecafé „Franz Mehlhose“.