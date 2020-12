Zehn Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Mit Stand Montag, 16 Uhr, meldete das Gesundheitsamt zehn Corona-Neuerkrankungen. Damit gibt es 157 Aktivkranke, elf Personen weniger als zuvor gemeldet. In stationärer Behandlung sind sieben Personen. In den vergangenen sieben Tagen gab es 98 Neuerkrankungen, der Inzidenzwert liegt bei 119,5. Insgesamt 549 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, 25 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

