Erneut einen Anstieg der Zahl der Corona-Fälle vermeldet das Gesundheitsamt mit Stand Donnerstag 16.30 Uhr fürs Weimarer Land. So gibt es zwei Neuerkrankungen. Aktivkrank sind aktuell 26 Personen, davon 14 männlich.

Damit sind seit Beginn der Registrierung im Kreisgebiet insgesamt 150 Personen unmittelbar von Covid-19 betroffen. 118 Personen und damit acht mehr als zur letzten Meldung sind genesen. Nach wie vor sind vier Bürger in stationärer Behandlung. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. 175 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, 57 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Alle kamen aus Risikogebieten. Wer von dort zurückkehrt, muss sich beim Gesundheitsamt melden: (03644) 540 913.