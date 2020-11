Langenwetzendorfer begeistert sich für Loks, Linienbusse und Lastwagen

Wenn Jürgen Schaaf in sein Modellbahnreich entführt, könnte wohl jeder schwer aus dem Staunen herauskommen. Es ist zwar eine kleine, aber dennoch feine Modellbahn von wenigen Quadratmetern. Doch im kleinen Sammlerraum sind noch andere Raritäten und Kuriositäten - Bussen, Bahnen und Lokomotiven - also Vehikel aller Art versammelt.

Jürgen Schaafs große Leidenschaft für die Welt rund um die Eisenbahn beginnt, als er vier Jahre alt ist. Der Vater baut für seinen Sohn als Weihnachtsüberraschung eine Eisenbahnanlage, erinnert sich der Hobbysammler: „Es war eine Spielanlage, die ich zu Weihnachten 1960 geschenkt bekam.“ Seine erste Lokomotive von damals präsentiert er auch heute noch stolz. Das richtig große Sammeln beginnt schließlich in den 1970er Jahren. Es wird nicht nur nach Eisenbahnen, sondern auch nach LKW, Bussen und anderen Vehikeln im Modellbauformat Ausschau gehalten. Seine jetzige Modellbahn habe er während der 1980er Jahre gestaltet. Jürgen Schaaf betont hierbei die Schwierigkeiten, die zu DDR-Zeiten herrschten, um an passende Teile für den Modellbahnbau zu kommen. Gerade die kleinen Häuschen und die Lokomotiven gab es nicht immer zu kaufen, erklärt Jürgen Schaaf: „Gute Modellbahnen waren Bückware.“

Lieferkolosse und Militärfahrzeuge im Format 1:43

Eine Stadt auf der Modellbahnanlage. Foto: Philipp Brendel / Funkemediengruppe Thüringen

Heute präsentieren sich in den gepflegten Vitrinen um die 100 Lokomotiven. Die meisten von diesen sind Baureihen der Deutschen Reichsbahn, so wie sich der Bahnverkehr zu DDR-Zeiten noch nannte. Ebenso eindrucksvoll für jeden Technik-Liebhaber muss wohl die LKW-Sammlung mit ihren Lieferkolossen und Militärfahrzeugen erscheinen. „Das sind LKW aus Osteuropa und der DDR im Format 1:43“, informiert Jürgen Schaaf. Kurios sind die russischen Raupenschlepper, die der begeisterte Sammler noch nicht im Originalformat gesehen habe. „Einmal im Jahr ist große Generalreinigung angesagt.“ Dann würden die Modelle in akribischer Feinarbeit im Garten ab gepinselt und gepflegt. In der kalten Jahreszeit verbringe Jürgen Schaaf dann viel Zeit mit seiner Modellbahn mit dem heimelig leuchtenden Städtchen und der romantisch anmutenden Landschaft. Zwischendurch fahren die Modellloks gemächlich ihre Runden.

Zeugnisse aus der Ära der Lokomotive erworben

Was wäre ein richtiger Modellbahner, wenn die echten Leucht- und Signalanlagen in der Sammlung fehlen würden. In den Ecken des kleinen Eisenbahnerreiches künden ausrangierte Laternen und Signalleuchten von der großen Ära der Lokomotiven. Wie Jürgen Schaaf näher erklärt, konnte er diese Zeitzeugnisse von ehemaligen Mitarbeitern der Reichsbahn erwerben: „Ich hatte viele Bekannte bei der Eisenbahn. Als diese in Rente gegangen sind, habe ich einige Gegenstände bekommen. Andere habe ich von Souvenirverkäufen.“

Von Sri Lanka bis Vietnam werden Loks fotografiert

Doch das Hobby rund um Bahn und Technik reicht noch weiter. In Auslandsurlauben werden fleißig Eisenbahnen und LKW fotografiert. Fotografien aus Sri Lanka, Thailand oder Vietnam zeigen die Eisenbahnkonstruktionen ferner Länder. Auch ein schöner Ausblick darf nicht fehlen: Neben den Fotografien der Eisenbahnen dieser Welt, posieren hübsche Models auf Kalendern und Bildern an Bahnschranken, Andreaskreuzen und Zugübergängen.

Auch beruflich technikbegeistert

Jürgen Schaaf bedient seine Modellbahn in seinem Sammlerraum. Foto: Philipp Brendel / Funkemediengruppe Thüringen

Bei so großer Begeisterung für Eisenbahn und Technik könnte jeder vermuten, dass sich Jürgen Schaaf auch beruflich für eine Karriere in Richtung Eisenbahn entschieden hat. Nicht ganz. Doch er ist der Vorliebe für Technik verbunden geblieben. Er absolviert eine Ausbildung als Landmaschinenschlosser und fährt später für die Vereinsbrauerei Greiz als Bierfahrer. Mittlerweile kann er voll und ganz seiner Sammelleidenschaft nachgehen: „Ich sammle zwar noch. Doch ganz so viel wird wohl nicht mehr dazu kommen.“ Seine Lokomotiven fahren im Übrigen noch immer mit der guten alten DDR-Technik von damals: „Ich habe die alten Trafos aus DDR-Zeiten. Diese sind nach wie vor sehr zuverlässig.“

Für Modellbahnen brauche es Enthusiasmus

Seine kleine, aber feine Modelleisenbahnanlage, auf der er drei Züge fahren lassen kann, habe er mittlerweile schon drei Mal auf dem Schulweihnachtsmarkt in Langenwetzendorf gezeigt: „Einige haben gesagt, dass ich zwar eine kleine, aber dafür eine sehr schöne Anlage habe.“ Auch wenn die Modellbahnen immer noch Kinderherzen höherschlagen lassen, so könne sich die jüngere Generation immer seltener für den Modellbahnbau begeistern, erklärt Jürgen Schaaf. Ob vielleicht einmal Enkel oder Enkelin die Sammlung übernehmen, könne er noch nicht sagen: „Wenn jemand die Anlage und die Sammlung übernimmt, dann muss er es mit Enthusiasmus tun.“

Für Nachwelt erhalten

Es ist ein Glück, dass Jürgen Schaaf 1989 die Gunst der Stunde ergriff und sich einer technischen Kuriosität annahm. Eine Güterzug-Dampflok der Baureihe 50 der Deutschen Reichsbahn mit Baujahr 1939 wurde verschrottet.

Doch der Hobby-Eisenbahner rettete eine Achse der 1800-PS-starken-Lok.

Die zwei Tonnen schwere Achse ist nun ein echter Hingucker im Garten von Jürgen Schaaf.

