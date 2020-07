Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichte Holzarchitektur entsteht an der Bleilochtalsperre

Wasser, Boote und bald auch schicke Unterkünfte mit Seminarräumen: Ein Traum der Thüringer Sportjugend wird an der Bleilochtalsperre Wirklichkeit werden. Am Freitagabend wurden in Apolda die Sieger im Architekturwettbewerb für dieses Projekt gekürt. Die Bootshalle am Stauseeufer bei Saalburg-Ebersdorf (Saale-Holzland-Kreis) soll als Seesport- und Erlebnispädagogisches Zen­trum (SEZ) ordentlich und nachhaltig aufgepeppt werden. Zwei Berliner Architekturbüros verwirklichen das für den Thüringer Landessportbund.

Unter 19 eingereichten Entwürfen setzten sich die Ludloff Ludloff Architekten GmbH und die Schönherr Landschaftsarchitekten GmbH gemeinsam durch. Die Bleilochtalsperre soll zu einem deutschlandweitem bekannten Touristischen Höhepunkt ausgebaut werden, kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an.

Die Thüringer Sportjugend organisiert im SEZ an der Bleilochtalsperre seit Jahren Erholungs- und Bildungsveranstaltungen für Vereinsgruppen und Schulklassen. Wichtiges Ziel für die Erweiterung und den Umbau ist die Nachhaltigkeit. Deshalb werde sich vorrangig für den Baustoff Holz verwendet. Unterstützung erhält das Projekt im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (Iba) Thüringen.

Die derzeit bereits am Ufer der Talsperre stehende Bootshalle soll beim ausgewählten Entwurf das Zentrum der künftigen Anlage bilden und entsprechend umgebaut werden. An den Seiten entstehen parallel zum Ufer zwei lange lichtdurchlässige Gebäude unter anderem mit modernen Übernachtungsmöglichkeiten. Der Landessportbund kalkuliert mit viereinhalb Millionen Euro. Thüringen unterstützt das Vorhaben mit drei Millionen Euro, Geld, das aus dem früheren SED-Vermögen stammt.

Der Landessportbund wird sich um die Förderung auch als Thüringer Iba-Projekt bewerben. Spatenstich soll im kommenden Jahr sein, Fertigstellung 2022.