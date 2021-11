Lichterpark mit 200.000 Lämpchen in Münchenbernsdorf: Wo die Wichtel leuchten

Münchenbernsdorf. Vorfreude mit festlicher Beleuchtung: Christian Seliger illuminiert das Gelände seines Weihnachtsbaum- und Holzhandels. Der Lichterpark hat nun geöffnet.

Stolz steht Christian Seliger in seinem Lichterpark in Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz). 200.000 Lämpchen, so sagt er, hat er in den vergangenen Monaten verteilt.

„Wir fangen drei Monate vor dem Ernten der Weihnachtsbäume an, unser Gelände aufzuhübschen“, berichtet der Unternehmer, der einen Weihnachtsbaum- und Holzhandel betreibt. Bäume und Figuren leuchten jeden Abend von 16.30 bis 19 Uhr.

Normalerweise flankiert der Lichterpark den kleinen Weihnachtsmarkt, der aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen muss.

Eintritt unter 2G-Bedingungen erlaubt

Unter 2G-Bedingungen dürfen Besucher sich im 1,5 Hektar großen Lichterpark umschauen. „Wir haben genügend Platz, damit sich die Menschen nicht zu nahe kommen“, sagt Seliger. Besonders stolz ist er auf einen 15 Meter langen Rentier-Schlitten. Auch einen geschnitzten, 3,50 Meter großen Nussknacker will er ab Ende der Woche zeigen.

Seliger hofft, dass der Lichterpark auch ohne Versorgungsstände begeistert. „Inzwischen hat es sich herumgesprochen, so dass nicht nur Gäste aus Münchenbernsdorf und Umgebung kommen“, sagt Seliger, der seit über 30 Jahren Weihnachtsbäume anbaut und verkauft.

Christian Seliger steht im 20 Meter langen Lichtertunnel. Foto: Tino Zippel

Am ersten Adventswochenende sei die Nachfrage nach Bäumen ungewöhnlich groß gewesen. „Das haben wir in den 30 Jahren noch nicht erlebt. Viele Kunden äußern Ängste, dass vor Weihnachten noch ein Lockdown verhängt wird, und wollen sich deshalb schon jetzt einen Baum sichern“, sagt Seliger.

100 Weihnachtsbäume zu gewinnen

Der Lichterpark befindet sich nahe der A9-Abfahrt Lederhose kurz vor dem Ortseingang nach Münchenbernsdorf.