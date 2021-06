Mehr Führungspositionen für Neurochirurginnen

Rüdiger Gerlach ist Chefarzt für Neurochirurgie am Helios-Klinikum in Erfurt und hier an einem Monitor im OP-Saal zu sehen.

Erfurt. 1300 Teilnehmer, 650 Fachbeiträge und ein erfolgreicher Spendenlauf für Menschen mit seltenen Krankheiten - das ist die Bilanz des digitalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie.

Die Hirnchirurgie soll noch weiblicher werden. Das war ein Thema der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC), die am Mittwoch zu Ende ging. „Wir haben viele großartige Frauen in unserem Fachgebiet, doch nur wenige schaffen es in ärztliche Spitzenpositionen. Beruf und Familie müssen besser vereinbar werden“, sagt Rüdiger Gerlach, Chefarzt für Neurochirurgie am Helios-Klinikum in Erfurt und einer der Tagungspräsidenten des von Thüringen aus organisierten und wegen Corona digital abgehaltenen Kongresses.

Vier Tage lang tauschten sich 1300 Experten in 650 Fachbeiträgen und 80 Sitzungen über neue Erkenntnisse bei der interdisziplinären Behandlung komplexer Krankheitsbilder aus. Neben Hirntumoren gehe es um neurologische Fehlbildungen, Rückenmarks- und Wirbelsäulenerkrankungen, Unfälle oder Traumen sowie die Vernetzung mit anderen Fachgebieten, sagte Gerlach. Kritisch sehen die Experten einen Wildwuchs bei der Ausbildung junger Hirnchirurgen, hier müsse bedarfs- und qualitätsgerecht gesteuert werden. Kongressschwerpunkt waren zudem seltene neurologische Erkrankungen wie die Neurofibromatose, bei der viele Organe leiden. Bei einem Spendenlauf sammelten viele Teilnehmer individuell Kilometer, die in konkrete Hilfen für Betroffene umgemünzt werden sollen.