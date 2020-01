Artenschutz: Jäger soll Nachwuchs der Ohrdrufer Wölfin töten

Die typische Scheu vor Menschen, die Wölfen oft nachgesagt wird, zeigen die Mischlinge nicht. Die Ohrdrufer Wölfin hat sich mit einem unbekannten Haushund gepaart und im Frühjahr sechs Junge zur Welt gebracht, vier weibliche, zwei männliche, alle mittlerweile ähnlich groß wie das fünfjährige Muttertier. Das erklärt, warum seit Juli rund um Ohrdruf etwa 80 Schafe und Ziegen totgebissen und gefressen wurden.

Das erste Bild der noch jungen Ohrdrufer Wölfin, geschossen am 11. Mai 2014. Foto: S.Böttner Foto: zgt

Jetzt sollen die fünf Monate alten Mischlinge, „Wolfhybride“ genannt, erschossen werden, „aus Artenschutzgründen“, wie das Thüringer Umweltministerium gestern mitteilte. „Damit wird die Wildtierpopulation Wolf vor dem Eindringen von Haushund-Genen geschützt“, erläuterte Ressortsprecher Jeffrey Ludwig. Die Zeit eilt. „Da der Aktionsradius der Tiere schnell wächst und sie bereits im Winter geschlechtsreif werden“, sodass sie eigene Reviere suchen, „muss in den nächsten Wochen etwas passieren“.

Hybride sollen wesentlich aggressiver sein

„Aus Sicht des Artenschutzes ist dies die einzig richtige Entscheidung“, betonte Martin Görner aus Jena, Vorsitzender der renommierten Arbeitsgruppe Artenschutz, gegenüber unserer Zeitung. Laut Görner gibt es einen zweiten wichtigen Grund für den Abschussplan: Sicherheitserwägungen. „Hybride sind meistens wesentlich aggressiver. Das weiß man aus Russland oder Polen sowie aus der neuesten Forschungsliteratur.“

Foto: zgt

Ob sich auch die Ohrdrufer Wolfmischlinge aggressiver gebärden, ist schwer zu sagen. Doch eines weiß man: Die typische Scheu vor Menschen, die Wölfen oft nachgesagt wird, zeigen die Mischlinge nicht. Ein Video belegt dies, aufgenommen am helllichten Tage vom Fahrer eines Autos auf dem Bundeswehrgelände in Ohrdruf, Dauer: 5 Minuten und 36 Sekunden.

Der Motor ist abgeschaltet. „Fünf der jungen Tiere beäugen neugierig das Fahrzeug und gehen recht nah heran, etwa acht Meter“, sagt jemand, der das Filmchen kennt. Das Muttertier ist nicht zu sehen. „Die Wölfin versteckt sich in einem Gebüsch, etwa 15 Meter vom Auto entfernt.“

Für Thüringens Schäfer war der 12. Oktober ein Freudentag. „Wir feiern schon; denn es werden jetzt welche entnommen. Wir grinsen über beide Wangen“, jubelte Schafhalter Alf Schmidt.

Gerd Steuding, in dessen Herde die Wölfin in jüngster Zeit stark zugeschlagen hatte, sagte: „Wenn die sechs Mischlinge entnommen sind, hoffen wir, dass uns die Wölfin wieder in Ruhe lässt.“ So wie es war zwischen Mai 2014, als sie nach Thüringen kam, und Mitte 2017.

Solche Hoffnung hat Nebenerwerbsschäfer Michael Schneider aus Wölfis nicht. Der 62-Jährige hat allein bei zwei Wolfsattacken im Juli und August dieses Jahres fast 40 Schafe verloren, die Hälfte seiner Herde.

Der Wolf ist ein streng geschütztes Tier

Foto: zgt

Auch für Arno Rudolph, Zuchtleiter beim Landesverband Thüringer Schafzüchter, ist das Problem mit dem geplanten Abschuss der Wolfmischlinge nicht gelöst. „Für mich ist die Ohrdrufer Wölfin verhaltensauffällig, sie hat 1,40 Meter hohe Weideschutzzäune übersprungen und wird das wieder tun. Das ist ein Problemwolf.“ Sein Verband werde deshalb weiterhin den Abschluss der Thüringer Wölfin verlangen.

Noch wehrt das Umweltministerium solche Maximalforderungen ab. „Der Wolf ist weiterhin ein streng geschütztes Tier“, sagt Sprecher Ludwig. Die Frage des Abschusses sei erst zu „diskutieren, wenn die Wölfin mehrfach den erhöhten Schutzzaun überwunden hat“. Mehrfach? Das bedeutet „mehr als zweimal“ einen 1,40 Meter hohen Zaun. Bisher habe die Wölfin das einmal gemacht.

Wolfsexperte Sylvester Tamas vom Naturschutzbund Nabu in Thüringen kann seine Enttäuschung kaum verbergen. Seit etwa zwei Jahren, so Wolf-Fan Tamas, habe man Ministerium und andere Behörden auf das Problem frei laufender Hunde hingewiesen, auch auf die Gefahr von Kreuzungen zwischen Wolf und Hund. „Und was hat man gemacht? Sehenden Auges hat man die jetzt eingetretene Situation in Kauf genommen.“

Das könnte Sie auch interessieren: