Baumpatenprogramm soll im Frühjahr endlich kommen

Noch in diesem Frühjahr will die Stadtverwaltung ein Baumpatenprogramm auflegen. Das Grünflächenamt bereitet dafür einen Internet-Auftritt vor. Unter Mein-Stadtbaum.de soll es dann Informationen zu konkreten Standorten für Baumspenden geben. Und es werde über die erwünschte Hilfe bei der Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben informieren. Das geht aus der Auskunft der Beigeordneten Claudia Kolb auf eine Einwohneranfrage hervor.

Die Frage kam vom früheren Stadtrat Ulrich Walter. Er wollte wissen, was aus dem Antrag „Baumstarke Stadt“ geworden ist, den die Verwaltung im Vorjahr übernommen und damit gar nicht zur Abstimmung gestellt hatte. Walter verweist auf das Beispiel einer privaten Initiative von zwölf Bürgern, die im Juli 2019 schriftlich Bereitschaft und Interesse übermittelt hatte, genau dafür in Weimar tätig zu werden. Sie hatten offenbar schon lange nichts mehr aus der Verwaltung gehört.

Die Beigeordnete räumte ein: „Mehr noch als Baumspenden wünscht sich die Stadt Paten, die in den heißen Sommermonaten beim Gießen der Stadtbäume helfen.“ Erfahrungsgemäß koste ein Straßenbaum mit Ankauf und Pflanzarbeiten etwa 1000 Euro, die Pflanzung eines Parkbaumes etwa 700 Euro. Hinzu komme eine mindestens 2-jährige Pflege mit zehn bis zwölf Gießgängen und zwei bis drei Pflegegängen

pro Jahr. Auch dafür sollten Finanzmittel bereitgestellt werden.



Stadtbäume haben eine immense ökologische Bedeutung vor allem für das Mikroklima einer Stadt, betonte Kolb. Sie tragen zur Reinigung der Luft bei, sind Lebensraum für Vögel und Gliederfüßer, Nahrungsquelle für Bienen, Wind- und Schallschutz und werten das Stadtbild optisch auf. „Für eine nennenswerte CO 2 -Speicherung bedürfte es allerdings weit ausgedehnter Flächen, die ein Stadtraum üblicherweise nicht hergibt.“ Die Forstwissenschaft gehe davon aus, dass ein Hektar Wald etwa 13 Tonnen CO 2 im Jahr speichern kann. Das entspreche etwa dem CO 2 -Ausstoß von sieben Pkw mit eher geringem Treibstoffverbrauch und jeweils 10.000 bis 15.000 gefahrenen Kilometern im Jahr.

Die Verfügbarkeit von potenziellen Baumstandorten im Stadtraum ist stark rückläufig. Das sei auf die

wachsende innerstädtische Verdichtung und auf die zunehmend erdgebundene Leitungsführung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Telekommunikation zurückzuführen. Das Grünflächenamt habe daher begonnen, die in städtischem Eigentum befindlichen potenziellen Baumstandorte mit den Ver- und Entsorgern abzustimmen. Bisher habe man so 15 neue Standorte hinzugewonnen.

Die im Oktober 2019 beauftragte Baumleitplanung werde auch Flächen für größere Baumersatzpflanzungen ausweisen. Diese würden sich nach jetzigen Erkenntnissen überwiegend im Standrandgebiet befinden. – Im städtischen Baumkataster sind derzeit etwa 100 Bäume erfasst, die auf private Spenden zurückgehen.