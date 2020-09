Bad Langensalza. Der BUND-Naturgarten ist am Mittwoch offiziell eröffnet worden. Die Umgestaltung kostete 150.000 Euro.

BUND-Naturgarten in Bad Langensalza offiziell eröffnet

Der Naturgarten im Umweltzentrum des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Bad Langensalza ist am Mittwoch offiziell eingeweiht worden. Das freut auch die dreijährige Leonora, die sich an den neuen Wasserspielen platziert hat. Laut Gunther Wurschi vom BUND wurde genau vor einem Jahr die Umgestaltung begonnen, die mit Mitteln von Städtebauförderung, Stadt Bad Langensalza, Naturstiftung David, Postcode-Lotterie und Spenden finanziert wurde. Kosten: 150.000 Euro.