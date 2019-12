Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Waschbär ist ein Problembär

Der Naturschutzbund Nabu begegnet dem Waschbären eher mit Nachsicht. „Der große Sündenbock, zu dem er oft gemacht wird, ist er wohl nicht.“ Der Kleinbär sei ein „eingebürgerter Nachbar auf dem Vormarsch“. Was den „Speiseplan“ angehe, sei er „nicht wählerisch. Er jagt gern an Gewässern und erbeutet dort kleine Fische, Krebse und Frösche. An Land können auch schon mal Vögel, Echsen, Salamander und Mäuse zu seiner Nahrung zählen.“ – Auch schon mal...

Artenschützer bewerten die Lage völlig anders. „Unter den invasiven Säugetieren ist der Waschbär das größte Problem“, betont Frank Fritzlar vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) gegenüber unserer Zeitung. „Kein Tier kann sich diesem Beutegreifer entziehen, wenn es nicht wehrhaft oder zu groß für den Waschbären ist“, notiert Diplom-Biologe Stefan Nehring vom Bundesamt für Naturschutz in „Natur und Landschaft“. Der gebietsfremde Waschbär sei innerhalb weniger Jahrzehnte in Deutschland zu einem der Hauptprädatoren für kleine Wirbeltiere aufgestiegen. Die aktuell mindestens 1,3 Millionen Waschbären in Deutschland würden pro Jahr 260 Millionen Wirbeltiere fressen. Alle fünf Jahre verdoppelt sich die Population. Die Prognose für 2030 lautet: Fünf Millionen Waschbären, die jedes Jahr eine Milliarde Wirbeltiere fressen. Die Zahl wirbelloser Beutetiere beträgt zudem ein Vielfaches. Punktuelle Untersuchungen wie im Müritz-Nationalpark zeigen, dass „eine wichtige Nahrungsressource für den Waschbären Amphibien“ sind, eine Tierklasse, die stark bedroht ist. Die waschbärenbedingten Verluste im Nationalpark Müritz werden aktuell mit einer Million Amphibien pro Jahr beziffert. Umgerechnet seien das, referiert Biologe Nehring, theoretisch mehr als 500 Totalverluste von Amphibiengewässern pro Jahr. Besonders gravierend ist der Eingriff des lernfähigen Räubers in die Reproduktionsdynamik bedrohter Arten. „Es wurde beobachtet, dass Waschbären in der Laichzeit die Amphibienschutzzäune bestreifen und Frösche und Lurche aus Eimern holen“, berichtet Martin Görner, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen. Vögel leben kaum sicherer. Zahlreiche Studien hätten gezeigt, so Nehring, „dass Waschbären die Bestände von Sing-, Wasser- und Seevögeln deutlich dezimieren können“. Koloniebrüter wie Flussseeschwalke, Graureiher und Kiebitz seien stark betroffen, ebenso Bodenbrüter wie die vom Aussterben bedrohte Großtrappe. Selbst in hochgelegenen Horsten von Rotmilan und Uhu räumt der Waschbär auf. Kurzum: Der Waschbär frisst, was er kriegen kann. Und er kriegt fast alles mit seinen beweglichen Händen. Baumhöhlen? Kein Problem. Fledermauskästen? Bricht er auf. Mitte der 1990er Jahre kamen die ersten Waschbären nach Thüringen. Im aktuellen Jagdjahr wurden 10.767 Tiere erlegt. Vor zehn Jahren waren es 4.131 Waschbären, vor 20 Jahren 470 Exemplare. Daraus rechnet man den Gesamtbestand hoch, etwa um den Faktor zehn. Das heißt: aktuell leben etwa 107.000 Waschbären in Thüringen, 2009 waren es 41.000 und 1999 erst 4700. Besonders stark dringt der Waschbär in städtisches Umfeld vor, wo er sich von Abfall und Gartentieren ernährt. In wenigen Jahrzehnten, schätzt man, werden in Deutschland in urbanen Bereichen etwa 400 Waschbären pro Quadratkilometer leben. Das bedeutet: je Fußballfeldhälfte ein Waschbär. Mit üblicher Jagd ist dem Tier kaum beizukommen. Um den Bestand zu reduzieren, müssten jährlich 600.000 Waschbären in Deutschland geschossen werden. Im Jagdjahr 2017/18 waren es 172.549 Exemplare. Jagdhunde sind kaum eine Hilfe. „In 80 Prozent der Fälle würde der Waschbär die Hunde schlagen“, sagte Jäger Johannes Thiel aus Bad Sulza. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind Berichte bekannt, dass mehrere Waschbären einen Jagdhund umklammerten und ihn gemeinsam ertränkten. „Die effektiveste Methode“, sagt Artenschützer Görner aus Jena, „sind Kastenfallen.“