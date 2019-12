Fridays for Future und Parents for Future zogen am Freitag bei der letzten Klima-Demo des Jahres vom Bahnhof aus durch die Innenstadt.

Erfurter Stadtrats-Veteranen: Auch wir können Klimaschutz

Bereits zum zweiten Mal in diesem Halbjahr hat der Stadtrat über die Hoheit in der Klimaschutzpolitik diskutiert. Bekenntnisanträge von Linken und Grünen scheiterten nicht so sehr wegen ihres Inhalts, sondern weil sie der Stadtrats-Mehrheit als zu wenig konkret erschienen. Der Klimanotstand wurde nicht ausgerufen, und Stadtrats-Veteranen machten deutlich: Auch wir können Klimaschutz.

Der Antrag der Linken forderte, das städtische Klimaschutzkonzept fortzuschreiben, was allerdings ohnehin geplant ist. Zudem sollte sich die Stadt um Fördermittel bei Klimaprojekten des Bundes bewerben. „Wir wollen eine CO 2 -neutrale Landeshauptstadt werden“, betonte Luise Schönemann. Für die Grünen warb Laura Wahl darum, wie in anderen deutschen Städten den Klimanotstand auszurufen. „Politik lebt auch von Symbolen“, meinte sie. Dominik Kordon (CDU) wollte jedoch lieber an konkreten Anträgen etwa zu Straßenbahnen oder zum Radverkehr arbeiten, wo er sich gemeinsame Anträge vorstellen könne. „Wir sind im Stadtrat, um Dinge ganz konkret zu ändern“, meinte er zum Thema Klimanotstand, den er „Schaufensterpolitik“ nannte. Stefanie Hantke (FDP) nannte die schnellstmögliche CO 2 -Neutralität „unrealistisch oder unbezahlbar“. 1997 wurden CO2-Verhinderungspläne beschlossen Urs Warweg (SPD) erinnerte daran, dass Klimaschutz in Erfurt kein neues Thema sei. „Das erste, was dieser Stadtrat 1990 gemacht hat, war eine Smog-Verordnung“, sagte er, der selbst seit 1990 im Stadtrat sitzt. 1997 seien CO 2 -Verhinderungspläne beschlossen worden. Der Energieverbrauch sei über die Jahre massiv gesunken. Im Bereich Verkehr gelte das allerdings nicht – dort gebe es den dringendsten Handlungsbedarf. „Aber wer den Notstand ausruft, greift zur Ultima Ratio und müsste alle freiwilligen Leistungen streichen“, sagte Warweg. Peter Stampf (Freie Wähler), wie Warweg ein Stadtrat der ersten Stunde, stimmte ihm zu. Er erinnerte zudem die zumeist jungen Grünen daran, dass ihre Vorgänger in der Fraktion vor vielen Jahren noch gegen eine beidseitige Bepflanzung des Angers gestimmt hätten. Die Prioritäten der AfD lauteten Kitas, Schulen und Wohnungsmarkt, meinte René Aust. „Wir haben einen Schulinvestitionsnotstand und wollen nicht die begrenzten Ressourcen für eine Hysterie verschwenden.“ Zum Thema Anpassung an den Klimawandel sei die AfD aber gesprächsbereit. „Notschlachtung des Begriffs Gemütlichkeit“ Unterstützung bekamen Linke und Grüne von der Mehrwertstadt. Fraktionschef Sebastian Perdelwitz hatte für seine Rede extra kleine Bildchen gebastelt, die er an passenden Stellen in die Höhe hielt. Perdelwitz versprach sich von der Ausrufung des Klimanotstandes eine „Notschlachtung des Begriffs Gemütlichkeit“. „Erst ist es zu konkret, dann nicht konkret genug“, beschwerte sich der Grüne Jasper Robeck, der die Argumente gegen den Klimanotstand nicht anerkennen wollte. „Der Klimanotstand ist mehr als ein Symbol: Er ist ein Zeichen, dass wir verstanden haben“, meinte er und warf den kritischen Fraktionen Verhinderungstaktik vor. Konkreter wird es wohl Anfang des neuen Jahres. Umweltdezernent Andreas Horn (CDU) kündigte eine Maßnahmekonferenz mit allen Fraktionen an, in der klimafreundliche Schritte beraten werden sollten.