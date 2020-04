Obstbäume am Niedergrunstedter Weg sind laut Grüner Liga an der Wegseite beschädigt worden.

Grüne Liga kritisiert Schäden an Obstbaumallee

Sachbeschädigung an der Obstbaumallee am Niedergrunstedter Weg hat die Grüne Liga Weimar kritisiert. Die einreihige Obstbaumallee sei auf der Wegseite vermutlich mit einem Mähbalken bearbeitet worden. Der Obstbaumwart der Grünen Liga Thüringen, Björn Burmeister, habe sein Unverständnis dazu geäußert: „Wer ordnet solche Maßnahmen an und lässt sie so ausführen? Das Schnittbild ist katastrophal. Man fragt sich, welches Ziel mit der Maßnahme verfolgt wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadtverwaltung habe auf Nachfrage informiert, dass sie die Maßnahme nicht angeordnet hat. Sie vermute, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb die Maßnahme unabgesprochen durchgeführt hat. Da die Bäume der Stadt gehören – sie wurden 2004 als Kompensationsmaßnahme für ein Baugebiet in Niedergrunstedt gepflanzt – sei sie in der Pflicht für eine fachgerechte Pflege, betonte die Grüne Liga.

„Wenn ich Obstbäume pflanze, muss ich mir bewusst sein, dass die Kulturpflanze eine regelmäßige und vor allem fachgerechte Pflege benötigt. Insbesondere in den ersten 15 Jahren brauchen Obstbäume Entwicklungs- und Erziehungsschnittmaßnahmen“, so der Obstbaumwart. Als Eigentümerin der Bäume sei die Stadt in der Verantwortung und Pflicht, ein Bußgeldverfahren wegen Sachbeschädigung einzuleiten und die fachgerechte Pflege für die Obstbäume künftig sicherzustellen.