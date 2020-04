Ilfelder Ahornparkverein erhält 500 Euro

Der Förderverein vom Ilfelder Ahornpark-Verein plant, in den kommenden Monaten eine Sitzgruppe unter dem „Alten Ahorn“ am Bleichenköpfchen in Ilfeld zu errichten

Ilfeld. Das Geld wird für die Finanzierung einer Sitzgruppe am Ahorn am Bleichenköpfchen verwendet.

Die Mitglieder des Ahornparkvereins in Ilfeld haben von der Bundestagsfraktion Die Linke eine Spende in Höhe von 500 Euro erhalten. Das teilte Vereinsmitglied Judith Hesse mit. Eine persönliche Übergabe durch Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke sowie deren Mitarbeiterin Sina Hillemann aus Nordhausen im Park sei derzeit aufgrund der bestehenden Kontaktsperre durch das Corona-Virus nicht möglich. „Das Treffen wird nachgeholt“, kündigt Judith Hesse an.

Das Geld soll als Zuschuss in die Errichtung einer Sitzgruppe unter dem „Alten Ahorn“ am Bleichenköpfchen in Ilfeld fließen. „Die Idee dazu entstand bei Aufräumarbeiten unseres Vereins nach einem Sturm im Frühjahr 2019, der dem Ahorn sehr zugesetzt hatte“, so Judith Hesse. Sobald sich das öffentliche Leben wieder normalisiert habe, werde das Vorhaben in Angriff genommen. Das Bauen der Sitzgruppe übernimmt Mario Eckert aus Sophienhof, der auch schon das „Grüne Klassenzimmer“ im Ahornpark errichtet hat.