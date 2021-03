Lauchröden. Wenn es darum geht, einen Teich in Lauchröden abzufischen, weil er Wasser verliert, sind reichlich Männer zur Stelle. Keiner macht da einen Fisch.

Lauchröder Angler und Feuerwehr mit vereinten Kräften in Aktion

Es kommt vielleicht alle zehn Jahre einmal vor, dass im Angler-Refugium im Lauchröder Grund mal einer der Teiche abgelassen und abgefischt wird, sagt Vereinsvorsitzender Christian Gräfe. Am Samstag gab es eine dieser seltenen Aktionen, weil akuter Handlungsbedarf besteht. Der Hauptteich der in den 1950er-Jahren angelegten Erholungsanlage verlor Wasser. Für die Angler heißt das Alarm, denn jetzt im Frühjahr sollte der Wasserstand maximal sein, weil der Zufluss im Sommer in der Regel minimal und Wasser dann knapp ist.

Sandro Fink hatte beste beste Fangquote, und die Wat-Hose von der Feuerwehr. Foto: Jensen Zlotowicz