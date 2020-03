Thüringer Luft wird immer sauberer

In Thüringen hat sich die Luftqualität im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 verbessert. Das geht aus einer Untersuchung der Dualen Hochschulen Gera-Eisenach hervor, für die die Resultate von 19 Umwelt-Messstationen im Freistaat ausgewertet wurden.

Wie Professor Gerhard Reiter als Betreuer der Studie mitteilt, ging die durchschnittliche Feinstaubbelastung aller Messstationen um fast 20 Prozent zurück: Betrug sie im Jahr 2018 im Schnitt knapp 17 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, waren es im Vorjahr noch 13,6 Mikrogramm Feinstaub.

Der höchste Wert sei wie schon 2018 in Mühlhausen gemessen worden, wo am Standort Wanfrieder Straße ein Jahresmittelwert von 19 Mikrogramm je Kubikmeter Luft ermittelt wurde. An diesem Standort sei auch an vier Tagen und damit landesweit am häufigsten der EU-Grenzwert überschritten worden.

Vergleichsweise hohe Werte in der Erfurter Bergstraße

Vergleichsweise hoch sei die Feinstaubbelastung auch in der Erfurter Bergstraße mit 16 Mikrogramm und zwei Überschreitungstagen im vergangenen Jahr. Gleichwohl lägen alle gemessenen Werte deutlich unter denen im Jahr 2018.

Am wenigsten mit Feinstaub belastet sei die Luft in Neuhaus, wo für das Vorjahr ein Durchschnittswert von 9 Mikrogramm zu Buche steht. Ebenfalls sehr geringe Belastungen hätten die Messstationen Hummelshain, Possen und Dreißigacker mit 10 beziehungsweise 11 Mikrogramm Feinstaub angezeigt. Bei den größeren Städten habe Suhl mit seiner Messstation in der Friedrich-König-Straße am besten abgeschnitten (13 Mikrogramm).

Durchschnittliche Belastung über alle Messstationen hinweg gesunken

Hinsichtlich der Belastung mit Stickstoffdioxid zeige sich, dass diese an verkehrsreichen Standorten nach wie vor hoch ist: Zwar sei an keinem der 19 Standorte der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten worden. Die Messstationen in Erfurt (27 Mikrogramm) und Mühlhausen (23) seien ihm am nächsten gekommen. Die durchschnittliche Stickoxid-Belastung habe im Vorjahr über alle Messstationen hinweg 14,5 Mikrogramm betragen – zwei Mikrogramm weniger als 2018. Eine Ursache für die aus seiner Sicht „durchschlagende Verbesserung der Luftqualität“ könnten Professor Reiter zufolge „die günstigen Wetterbedingungen im Vorjahr“ sein.