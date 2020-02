Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nabu: Nutrias nicht füttern

Zur Zurückhaltung im Umgang mit freilebenden Nutrias hat der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen gemahnt. Hintergrund ist, dass mindestens ein Nager zurzeit vermehrt die Neugier von Passanten an der Sternbrücke weckt. An der Flachstelle nahe des Stadtschlosses, wo stets Enten um Futter betteln, werden die Nager auch mit Brot gefüttert (unsere Zeitung berichtete).

Der Nabu rät davon dringend ab. Durch das Füttern würden die Nutrias die Scheu vor Menschen verlieren und dann durchaus dreist, sprich beißend, reagieren. Am besten sei, sie einfach in Ruhe zu lassen.

Nutria-Experten des Nabu vermuten, dass das Auftauchen des Nutrias an der Sternbrücke – trotz der derzeit teilweise sehr milden Temperaturen – mit der Jahreszeit zu tun haben könne. In dieser ziehe es die Tiere wohl instinktiv in das geschütztere Stadtklima an Stellen, wo sie Wasser als eines ihrer wichtigsten Elemente vorfinden.