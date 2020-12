Polizei kontrolliert Ausgangssperre in Hildburghausen

Die Polizei zeigte am Mittwochabend erneut Präsenz in Hildburghausen, wo die Bürger nur noch mit triftigem Grund auf die Straße dürfen. Einigen Unverzagten mussten die Beamten das Heimgehen nahelegen. Sonst blieb es ruhig.

Hildburghausen. Viel Polizei, keine Demonstranten: Am Mittwoch glichen sich die Bilder, die bereits am Montag die Rund gemacht hatten. Die Polizei kontrollierte allerdings vor allem die strengeren Ausgangsregeln.

Die Polizeipräsenz am Mittwochabend in Hildburghausen ist erneut opulent – allerdings wirkt die Anwesenheit der Beamtinnen und Beamten längst nicht so martialisch, wie zwei Tage zuvor. Denn: Weder Wasserwerfer noch Räumpanzer sind zu sehen. Und es sind wohl auch einige Einsatzkräfte weniger, als noch zu Wochenbeginn. Alles zur aktuellen Entwicklung lesen Sie in unserem kostenlosen Corona-Blog.