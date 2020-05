Erfurt. Während die Thüringer Angler trotz Corona ihrem Hobby nachgehen konnten, musste der Thüringer Angler-Verband viele geplante Veranstaltungen absagen, so etwa das bundesweite „Angeln für Menschen mit Behinderungen“, eine Premiere in Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Angler trotzen der Krise und kümmern sich um Fluss und Fisch

Stippangeln an der Bleilochtalsperre - abgesagt. Jugendangeln in Erlebach - abgesagt. Auch das gemeinsame Bootsangeln auf der Hohenwarte-Talsperre und der Fliegenfischertag an der Weißen Elster wurden durch die Corona-Auflagen gestrichen. „Wir stehen voll und ganz hinter der verordneten Maßnahmen“, versichert Dietrich Roese, der Präsident des Landesanglerverbandes Thüringen. „Trotzdem sind wir traurig, unsere lange geplanten Veranstaltungen absagen zu müssen.“ Vor allem auf das Angeln für Menschen mit Behinderungen aus ganz Deutschland habe man sich sehr gefreut. Die Veranstaltung solle aber im nächsten Jahr nachgeholt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Maßnahmen wie Uferpflege und Fisch-Besatz wurden und werden dagegen durch die Thüringer Angel-Vereine durchgeführt, erklärte Roese. „Natürlich immer unter Einhaltung der angeordneten Corona-Maßnahmen“, versicherte Thüringens Angler-Präsident. So wurden in den vergangenen Wochen vielerorts Bachforellen und Äschen in verschiedene Fließgewässer ausgesetzt. Ansonsten konnten die Angler ihrem Hobby ja nachgehen, so Roese. Erstens seien die meisten Petrijünger eh‘ allein unterwegs und wenn nicht, sorgten die langen Angeln, Leinen und Kescher schon von sich aus für den nötigen Abstand.

Das könnte Sie auch interessieren: