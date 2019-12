Eine gute Ökobilanz haben die Weihnachtsbäume in Thüriungen.

Erfurt. Rund eine Million Weihnachtsbäume werden bis Heiligabend in Thüringen verkauft sein. Von der kleinen Tischfichte bis hin zum 30-Meter-Weihnachtsbaum für den Marktplatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Weihnachtsbäume haben gute Ökobilanz

Da stellt sich schnell die Frage nach der ökologischen Bilanz der christlichen Festbäume. Ist ein Weihnachtsbaum noch zeitgemäß, wo doch der Wald stirbt und das Klima entgleist?

Thüringenforst, einer der größeren Anbieter heimischer und zertifizierter Weihnachtsbäume, gibt hierzu Entwarnung: Niemand braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er zum Baum greift. Und erklärt auch, warum dies so ist.

„Wer Weihnachtsbäume aus naturverträglichem Anbau und einen regionalen Anbieter mit zertifizierten Bäumen wählt, hat schon mal viel richtig gemacht“, so Volker Gebhardt, Thüringenforst-Vorstand. Denn derartige Bäume, die in den meisten der 24 Thüringer Forstämter angeboten werden, haben keine langen und damit CO2-intensiven Transportwege hinter sich und wurden nicht mit Dünge-, Unkrautvernichtungs- oder Schädlingsbekämpfungsmittel behandelt. Im Gegenteil: Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bindet in zehn Jahren 145 Tonnen Kohlendioxid, 300 Tonnen Staub und produziert umgekehrt 100 Tonnen Sauerstoff.

Viele Gemeinden und Städte sammeln im Januar ausgediente Weihnachtsbäume, auch Feuerwehren und Pfadfinder bieten oft eine gesammelte Entsorgung an. Wichtig: Der Baum sollte komplett von Lametta und sonstigem Weihnachtsschmuck befreit sein. Die Stadt Berlin verbrennt die Bäume im Heizkraftwerk und versorgt so rund 500 Haushalte ein Jahr mit Strom und Wärme. Leipzig kompostiert die gesammelten Bäume und gewinnt daraus später Humus. Gleiches geht im eigenen Garten auf dem Komposthaufen. Wer den nicht hat, nutzt die Biotonne für den zerkleinerten Baum.

Eine Abgabe als Tierfutter im Zoo oder Tierpark ist hingegen nur Händlern und auch nur für die unverkauften und garantiert lamettafreien Bäume erlaubt.