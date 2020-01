Umweltministerium will Wolfssichtung im Saale-Holzland-Kreis prüfen

Ausgerechnet bei Wolfersdorf im Saale-Holzland-Kreis soll Freitag früh ein bisher unbekannter Wolf erschienen sein. Die Fotos, die das immerhin vierbeinige Tier auf einer Wiese in der Nähe einer befahrenen Straße zeigen, wurden zumindest im Internet diskutiert. Das Thüringer Umweltministerium sagte freundlich eine fachkundige Prüfung der Ablichtungen zu.

Dass die Gemeinde Trockenborn-Wolfersdorf, Teil der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler, nicht weit entfernt liegt von Greiz, wo – laut Facebook – ein gewisser Wolf von Wolffersdorff, Angehöriger des Geschlechts derer von Wolffersdorff das Licht der Welt einst erblickte, ist vermutlich Zufall. Aber offensichtlich zieht es Wölfe in Thüringen vorzugsweise in die Nähe von Ortschaften mit Namensbezug. Nach Wölfis am Rande des Militärgeländes von Ohrdruf, wo seit 2014 eine Wölfin lebt und sogar sechs Hybriden gebar, wäre Wolfersdorf ein noch klarerer Fall.

