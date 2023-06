Wanderung durch den Thüringer Urwald

Erfurt. 50 Leser können auf der Tour Flora und Fauna auf dem Possen bei Sondershausen entdecken.

Die neue Klub-Touringentour führt am 1. Juli auf dem Urwaldpfad über den Possen bei Sondershausen. Begleitet von zwei Wanderführern des Regionalverbunds „Tourismusregion Südharz Kyffhäuser“ entdecken die Teilnehmer den sich langsam entwickelnden Urwald. Für den etwa zehn Kilometer langen Weg ist eine gute Kondition gefragt, er führt durch einen der größten Rotbuchenbestände Thüringens. Zudem leben im Possenwald viele Tierarten – auch die scheue und kaum sichtbare Wildkatze kommt hier regelmäßig vor.

Drei Stempelstellen liegen am Weg

Zu der etwa vierstündigen Wanderung laden wir 50 Leser ein, die für die Tour mit Proviant versorgt werden. Die Route kann auch bei regnerischem Wetter begangen werden – sollte die Vorhersage extrem schlecht sein, behalten wir uns eine Verschiebung vor. Auf dem Weg liegen auch drei Stempelstellen für das Touringen-Wanderheft: am Fachwerkturm Possen, am Rondell im Possenwald und am Spatenbergturm. Bereits für zehn Touringen-Stempel gibt es das erste Wanderabzeichen.

Für die Tour verlosen wir 25 x 2 Startplätze. Teilnehmen kann jeder Klubkarten-Besitzer, die Gewinner werden nach der Ziehung am 22. Juni informiert.

