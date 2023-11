Wölfin in Südthüringen nachgewiesen

Neuhaus am Rennweg. In Thüringen ist ein weiterer Wolf heimisch geworden. In dieser Gegend wurde das Tier nachgewiesen:

In Thüringen ist ein weiterer Wolf heimisch geworden. Aufnahmen von Fotofallen zeigten über mehrere Monate ein zweites Tier in der Gegend um Neuhaus am Rennweg, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Ein DNA-Nachweis der zugewanderten Wölfin stehe bislang noch aus. Die Wolfsfähe sei mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach der zurückliegenden Paarungszeit nach Thüringen gekommen.

Es werde davon ausgegangen, dass sie mit dem bislang in der Gegend bekannten Wolfsrüden jetzt ein Paar bilde. Der Rüde stammte aus Bayern und galt bislang als territoriales Einzeltier.

Damit gibt es den Angaben nach nun rund 14 Wölfe in Thüringen. Bei sechs Tieren handelt es sich um Rudelmitglieder des Territoriums Ohrdruf, die in der Regel in absehbarer Zeit abwandern, wie es hieß.

