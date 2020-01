Wolfsmischlinge sollen jetzt mit Schlingfallen gefangen werden

Im Bundestag wird heute – Phoenix überträgt die Sitzung ab 9 Uhr – über den Wolf in Deutschland debattiert. Der Tagesordnungspunkt „Unkontrollierte Population des Wolfes“ ist für 10.30 Uhr angesetzt. Der Wolf auf diesem Foto lebt in einem Gehege in Brandenburg. In Thüringen müssen die Wolfshybriden bis Ende Februar eingefangen oder abgeschossen werden. Die Köder in den Wolfsfallen bei Ohrdruf haben bisher nur Füchse, Dachse und Raben angelockt.