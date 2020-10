Ost und West: Angleichung braucht noch mindestens eine Generation

Muss 30 Jahre nach der Wende immer noch über Ost und West geredet werden? Welche Erwartungen und Enttäuschungen im Zuge der Wiedervereinigung gab es, welche Rolle spielen vermeintliche Ungerechtigkeiten? Bei einer virtuellen Tagung der Willy-Brandt-Stiftung zum Thema „Innere Einheit – ein (un)erreichbares Ziel“ warben Wissenschaftler für einen differenzierteren Blick auf das Zusammenwachsen der Deutschen. Unterschiede seien nicht nur subjektive Wahrnehmungen, sondern real, so etwa bei Einkommen, Vermögen und Führungspositionen. Das Bild einer ungeteilten Euphorie über die Einheit müsse kritisch hinterfragt werden, forderte Anna Kaminsky von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. „Weder in Ost noch in West stand die Frage der deutschen Einheit 1989 auf der Tagesordnung. Während 1990 die Euphorie viele Probleme noch überlagerte, wurden bald darauf vor allem Probleme thematisiert“, so die Historikerin.

Franka Maubach von der Uni Jena forderte einen Perspektivwechsel beim Blick auf ostdeutsche Biografien. In für viele Westdeutsche unvorstellbarem Ausmaß seien diese hin- und hergeworfen worden „Der Versuch, die Vorgeschichte der Gegenwart über 1989/90 hinaus zurückzuverfolgen, bleibt eine Herausforderung der Zeitgeschichte“, sagte sie. Thema ist dies auch beim Thüringer Forschungsverbund „Diktaturerfahrung und Transformation“ zu Perspektiven auf Lebenswelten und -wege in der DDR, die der Erfurter Soziologe Patrice Poutrus vorstellte. Gerd Pickel, Religionssoziologe in Leipzig, verglich die Erfahrungen von Ostdeutschen mit denen von Migranten. Hier wie da gebe es ein Gefühl von Bürgern zweiter Klasse. Weder wollten Ostdeutsche die gewonnenen Freiheiten missen, noch schätzten sie ihre wirtschaftliche Lage als schlecht sein. Als Gemeinschaft fühlten sie sich jedoch beim Vergleich mit Westdeutschen benachteiligt. „Gefühle kollektiver, nicht individueller Zurücksetzung bestimmen die Haltung der Ostdeutschen zur Demokratie“, sagte Pickel. Seiner Meinung nach braucht die Angleichung noch mindestens eine Generation. Jörg Ganzenmüller, Leiter der Stiftung Ettersberg, warnte vor Vorstellungen einer gesellschaftlichen Zwangshomogenisierung. „Unterschiedliche Erfahrungs- und Erinnerungsgemeinschaften sind kein unnatürlicher Zustand, sondern Kennzeichen der regionalen Vielfalt in Deutschland. Dazu wird noch lange eine ostdeutsche Variante gehören, denn 40 Jahre DDR und tiefgreifende Transoformationserfahrungen nach 1989 hinterließen tiefe Spuren“, sagte der Erfurter.