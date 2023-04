Zum Beispiel in einer „Langen Nacht der Wissenschaft“ waren in der Vergangenheit mit Laserlicht gezeichnete Bilder am Jenoptik-Hochhaus zu sehen. Von Karfreitag bis Ostermontag kommt jetzt jeden Abend der Osterhase auf die Fassade.

Osterhase am Ernst-Abbe-Hochhaus in Jena

Jena. Bernhard von Godins Zeichenkunst als Videoprojektion auf der Fassade abends an den Feiertagen zu sehen

Während der Osterfeiertage versteckt der kleine Osterhase fleißig seine Ostereier im Ernst Abbe-Hochhaus. Die Zeichnung des Osterhasen stammt vom süddeutschen Zeichenkünstler Bernhard von Godin.

Sein Name und seine wunderbaren animierten Zeichenfiguren dürften vor allem Loriot-Fans bekannt sein, Bernhard von Godin arbeitete viele Jahre für Vicco von Bülow produzierte unter anderen die beliebten Figuren „Wum und Wendelin“.

Auf der Fassade des Ernst Abbe-Hochhauses animiert wurde der Osterhase von der Münchner Agentur „We are Video“, die bereits verschiedene Videomapping-Animationen für Jenoptik umgesetzt hat – darunter die Show zum Tag der Deutschen Einheit am Anger 1 in Erfurt. Damit die vielen im Hochhaus versteckten Ostereier am Ende in ihrer Farbenpracht auch für alle zu sehen sind, haben die Videokünstler die Ostereier anschließend in ganz moderner Form animiert und verbinden damit klassische Zeichentrick-Kunst mit modernen, computergenerierten Darstellungsformen.

Der kleine Osterhase ist vom 7. April bis zum 10. April täglich um 20:30 Uhr, 21:00 Uhr sowie 21:30 Uhr am Hochhaus zu sehen. Neben den Künstlern gestaltet die LEC GmbH, Eibenstock, das Projekt – mit der technischen Betreuung der Videomapping-Anlage.