Polizei: Keine Einsatzhäufung wegen häuslicher Gewalt

Die Thüringer Polizei verzeichnet nach eigenen Angaben derzeit keine Einsatzhäufung wegen „häuslicher Gewalt“. Das sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion in Erfurt auf Anfrage dieser Zeitung.

Grundsätzlich wird die polizeiliche Einsatzlage als „derzeit beherrschbar“ beschrieben. Im Vergleich mit dem polizeilichen Einsatzgeschehen außerhalb der Corona-Pandemie sei es „relativ ruhig“. Die Gefahr, dass vor allem Frauen und Kinder in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt sein können, wurde in den vergangenen Tagen unter anderem daran deutlich, dass sich Frauenhäuser auf einen erhöhten Zulauf vorbereiten. Zudem gibt es nach wie vor Befürchtungen über eine nicht zu unterschätzende Dunkelziffer in dem Bereich. fa