Bad Lobenstein Dem montäglichen Treiben von „Spaziergängern“ wurde diesmal ein Riegel vorgeschoben.

Die Polizei hat am Montagabend im Saale-Orla-Kreis durchgegriffen: In Bad Lobenstein und Pößneck waren wieder so genannte Spaziergänger unterwegs. Diesmal wurde dem Treiben in der Kurstadt ein Riegel vorgeschoben.